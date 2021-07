TranspoTech investe R$ 75 milhões em novas empilhadeiras elétricas

Todos os setores da economia mundial precisaram enfrentar diversos desafios na pandemia. Com o de logística e intralogística, não foi diferente. Neste cenário de crescimento do setor e na contramão da crise, a TranspoTech, locadora de empilhadeiras da marca Still, líder na fabricação de empilhadeiras elétricas no Brasil, cresceu em faturamento na pandemia. A empresa investiu cerca de R$ 75 milhões de abril de 2020 até o momento, somente em empilhadeiras novas para locação, atendendo um mercado crescente. A expectativa é alcançar uma frota superior a 1.500 máquinas até o fim de 2021, o que representaria um crescimento de cerca de 25%.

Para atender à demanda no Rio Grande do Sul, a empresa ampliou suas operações já realizadas na Central em Nova Santa Rita, com a abertura de duas filiais, uma em Caxias do Sul e outra em Passo Fundo. A expansão se estendeu ao Paraná com a instalação de uma filial em Maringá, somada à já existente na capital Curitiba. Já Santa Catarina mantém unidades nas cidades de Blumenau e Joinville, e um centro de distribuição próprio em Indaiatuba, São Paulo.

"Aproveitando as oportunidades e a alteração na cadeia logística, em 2021 já fizemos investimentos em quatro cidades, duas delas aqui no Rio Grande do Sul, melhorando nosso atendimento aos clientes. Foram adquiridas mais de 100 máquinas somente no ano de 2020, com a pandemia iniciando seus estragos no Brasil", aponta o CEO da companhia, Ricardo Cristiano Oribka

A receita do negócio aumentou 30% no último ano, quando comparado com o mesmo período em 2019. Oribka revela que, além da abertura das unidades como as de Caxias do Sul e Passo Fundo, a empresa realizou melhorias nas demais e também no centro de distribuição próprio de São Paulo.