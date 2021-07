Sistema Fetransul: 30 anos abastecendo o Estado

Ninguém faz nada sozinho. No setor da logística e do transporte rodoviário de cargas, não é diferente. Cada trabalhador da nossa enorme cadeia é importante para que nossa missão seja cumprida com profissionalismo e êxito: garantir, mesmo durante uma pandemia que praticamente parou o mundo, o abastecimento da sociedade.

Por isso, na semana em que o Sistema Fetransul (Federação das Empresas de Logística e Transporte Rodoviário de Cargas do RS) completa 30 anos, a homenagem e o reconhecimento são para os homens e as mulheres que, dentro de um caminhão ou nos bastidores de nossa complexa operação, fazem o Rio Grande do Sul e o Brasil seguirem em frente.

Atualmente, só no Estado, somos mais de treze mil transportadoras, com quase 300 mil caminhões levando todos os tipos de produtos e mercadorias para os gaúchos e os brasileiros. Estamos presentes em todas as regiões do Rio Grande, com treze sindicatos patronais fortes e atuantes. Crescemos e aprendemos muito desde aquele 17 de julho de 1991, quando empresários visionários e apaixonados pelo transporte se uniram para criar a Federação.

Nem sempre foi fácil. Mas nunca esperamos que fosse. Estamos acostumados a desafios e dificuldades. Sabemos como encarar as pedras no caminho e, unidos, reivindicar o que o setor precisa. Aliás, este é o grande motivo de nossa existência: atuar em prol do transporte e cobrar do poder público uma infraestrutura melhor e ações eficazes. Dialogar com todos. Foi assim que atuaram os presidentes que me antecederam, Romeu Luft e Paulo Caleffi, e é assim que trabalho também. Afinal, vivemos em um país que ainda depende da logística e do transporte rodoviário de cargas.

Este é o Sistema Fetransul: uma entidade com atuação firme e constante. Começou como um grande sonho e hoje é uma realidade. Uma entidade sempre atenta às necessidades do setor e da sociedade. Sempre alinhada às mudanças e inovações. Nunca paramos porque não sabemos ficar parados. Nosso DNA é ir em frente. Sabemos que fizemos muito e nos orgulhamos da nossa história. Mas sabemos que ainda há muita estrada para percorrer. Que bom. Porque é o trabalho que nos move.

Afrânio Kieling

Presidente do Sistema Fetransul