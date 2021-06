Empresa de drones anuncia entrada no setor logístico com objetivo de transportar remédicos e vacinas a regiões isoladas

A XMobots, uma das maiores empresa de drones do Brasil e América Latina, obteve da Anac - Agência Nacional de Aviação Civil - aprovação para voos experimentais da aeronave não tripulada FW 150, capaz de transportar até 41kg de carga ou percorrer distância máxima de 1.000 quilômetros.

Com a novidade, a companhia anuncia que está entrando no setor de logística e que o objetivo é levar o conceito "same day delivery" para o interior do Brasil, democratizando o acesso a benefícios logísticos do delivery com drones.

Denominada Drargo, um acrônimo de Drone Cargo, a solução contemplará drones de 150kg capazes de voar via internet, e uma Central de Comando - onde ficarão os pilotos responsáveis pela operação remota além da linha de visada visual (beyonde visual line of sight - BVLOS). Em relação às cargas transportadas, sempre haverá uma relação peso versus distância - quanto mais leve a carga, maior o percurso a ser percorrido pelo drone.

De acordo com o CEO da empresa, Giovanni Amianti, além de atender demandas dos mercados offshore e de mineração, levar medicamentos e vacinas a comunidades isoladas é um dos principais propósitos da nova tecnologia da XMobots. "Infelizmente, pessoas ainda perdem vidas no Brasil aguardando transfusão de sangue, aguardando antídotos, ou simplesmente devido à falta de antibióticos e outros medicamentos. Nossa expectativa, com esse lançamento, é encurtar essas distâncias e facilitar esse acesso", afirma Amianti.