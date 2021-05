Área de condomínios logísticos cresce no Brasil

A logística no Brasil vem avançando a passos largos nos últimos anos. E o mercado de condomínios logísticos está acompanhando este movimento. Segundo as estatísticas da SiiLA, empresa multinacional de dados e monitoramento de imóveis comerciais da América Latina, o Brasil possui hoje 17.997.392 m² deste tipo de empreendimento.

Cinco anos atrás, durante o 1º trimestre de 2016, eram 13.545.894 m². "Os investimentos neste tipo de imóvel estão em alta, visto que uma boa logística oferece uma vantagem competitiva muito grande para as empresas, que conseguem assim atender com mais eficiência o seu público consumidor", comenta o CEO da SiiLA Brasil, Giancarlo Nicastro.

Apenas entre janeiro e março de 2021, foram entregues sete empreendimentos no país, que somam 214. 677 m² de área logística. E parte deste estoque já foi entregue com inquilino ocupando o espaço. "E o que se vê hoje é que, embora grande parte dos empreendimentos ainda estão localizados no Sudeste, em especial em São Paulo, nos últimos tempos mais e mais empreendimentos estão sendo erguidos em outras regiões. Neste primeiro trimestre, dos imóveis entregues dois estão no Estado de São Paulo, dois no Rio de Janeiro, dois na Bahia e um em Minas Gerais", explica Nicastro.

O Mercado Livre é o inquilino do empreendimento entregue na Bahia. A empresa anunciou recentemente a abertura de 16 mil vagas de emprego para a América Latina, sendo dessas 7.200 apenas para o Brasil. Com isso, a companhia pretende ampliar sua operação principalmente nos centros de distribuição e áreas de tecnologia da informação, financeiro e produtos.

A expectativa da empresa é fechar o ano com o dobro de funcionários que têm atualmente. Já o Magazine Luiza anunciou que irá inaugurar em breve um novo centro logístico na região de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O estado possui hoje 408.697 m² de área de condomínios logísticos, e tem previsão de receber mais 55.581 m² no terceiro trimestre de 2021.

