CD da Amazon no RS abre mais 700 vagas para contratação

começou a operar em novembro de 2020 A operação do centro de distribuição (CD) da Amazon abriu mais vagas para atuar na unidade que atende entregas no Sul do Brasil. São 700 empregos, entre temporários e efetivos, no CD queno maior parque logístico do Rio Grande do Sul, que fica em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.

O CD inaugurou em novembro de 2020 no maior parque logístico do Estado em Nova Santa Rita, o 3SB, para atender ao fluxo de entregas de encomendas no Sul. Mais de mil vagas já foram abertas na estrutura.

O CD é um dos maiores da companhia norte-americana no Brasil e foca a demanda de encomendas no Sul. O Mercado Livre chegou a anunciar que abriria um CD na RMPA, mas depois desistiu e optou por Santa Catarina

Segundo a Luandre, os candidatos devem ter Ensino Médio completo e experiência operacional em logística. A inscrição para as vagas é pelo e-mail [email protected] A empresa orienta que a pessoa indique no título da mensagem que o emprego é para Nova Santa Rita.

No anúncio, é destacado que é dada a preferência a quem reside em municípios próximos, como Canoas.