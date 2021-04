Amazon abre mais 100 vagas de emprego no CD no Rio Grande do Sul

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A gigante de e-commerce Amazon abriu mais cem vagas de auxiliar de logística para o seu centro de distribuição (CD) na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Há duas semanas outros 200 postos foram anuciados para seleção , por uma empresa privada de recursos humanos.

O CD inaugurou em novembro de 2020 no maior parque logístico do Estado em Nova Santa Rita, o 3SB, para atender ao fluxo de entregas de encomendas no Sul. Mais de mil vagas já foram abertas na estrutura.

A seleção desta vez é coordenada pelo Sine Municipal de Nova Santa Rita. Há três exigências a serem cumpridas por pretendentes: ter experiência de seis meses na função, Ensino Médio completo e residir no município sede do CD, em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. São vagas para trabalho noturno.

Segundo o Sine, a seleção começou nesta segunda-feira (26) e deve seguir na semana. O salário é de R$ 1,3 mil, transporte fretado, adicional noturno, refeitório no local e vale-alimentação. A jornada é das 18h às 5h ou das 5h às 18h. O preenchimento será imediato, diz o Sine.

O candidato deve ir pessoalmente à agência de emprego na rua Waldemar Vicente da Costa, 130, ou agendar uma videoentrevista pelos telefones (51) 3479-2988 ou 3479-2982. No local, também é retirada a ficha para preenchimento com o perfil do pretendente.