Fraport encerra contrato com consórcio de obras da ampliação da pista do Aeroporto de Porto Alegre

A Fraport Brasil comunicou que decidiu encerrar o contrato para as obras de ampliação da pista do Aeroporto de Porto Alegre, o antigo Aeroporto Internacional Salgado Flho, que mantém com o consórcio HTBM. As intervenções mudaram o patamar de operação do aeroporto

A medida, segundo a concessionária de capital alemão, deve-se à indefinição da remoção de famílias da área da vila que fica na porção destinada à Resa, porção de escape e segurança para as aeronaves após o pouso. A obra, orçada em R$ 135 milhões, chegou a 98,3% de execução, segundo a concessionária.

Segundo a Fraport, a suspensão será feita até fim de abril e nova prestadora será contratada quando a área estiver liberada para a conclusão do projeto.

"O contrato termina em junho", diz fonte próxima ao consórcio, que foi surpreendido pelo anúncio da suspensão do contrato feito à Imprensa. Conversações entre as empresas que integram o pool da obra e a Fraport vêm ocorrendo nos últimos meses devido à demora na liberação da área e impacto na execução e prazos estabelecidos a serem cumpridos.

O contrato é pacote fechado, ou seja, engloba toda a axecução. As tratativas envolviam a revisão do escopo (serviços previstos), a pedido da concessionária. O prestador não teria sido comunicado oficialmente até agora sobre a decisão da Fraport Brasil.

O HTBM finalizou 920 metros, que é o trecho ampliado e que será usado para decolagens e pousos. Essa parte foi concluída no fim de 2020. Mas a porção final, onde também serão instalados instrumentos para orientar os voos, não foi finalizada, pois ainda há moradias e será preciso remover resíduos.

No local, foi escavada a última bacia de contenção que faltava, para depósito da água da chuva, e que compõe o sistema de drenagem, que custou R$ 170 milhões à Fraport e não estava previsto no projeto da pista.

Com isso, a situação da obra é a seguinte: a ampliação de 920 metros, que eleva a extensão de 2.280 metros para 3.200 metros, está pronta, com pintura da pista e plantio de grama no entorno e instalação de iluminação, mas a área de escape ficará para o futuro.

VÍDEO: Como é a obra e a área da vila que ainda precisa ser desocupada

A nova extensão permitirá que aeronaves de maior porte possam operar no complexo, o que deve impulsionar o tráfego internacional e de cargas. Hoje este fluxo está prejudicado pela suspensão de voos e bloqueios para brasileiros viajarem a destinos mais buscados, como Estados Unidos e Europa. No começo de março, a Copa Airlines voltou a operar o fluxo externo de passageiros.

"Todos os trabalhos de infraestrutura serão concluídos até o fim de abril, exceto a Resa, que fica na região do sítio aeroportuário ocupada por parte da Vila Nazaré. Sem esta área não é possível utilizar a pista expandida", lista a empresa, que alega ainda custos de manter a mobilização de pessoal do consórcio para a interrupção.

O adiamento das obras passou a ser menos traumático ou a ter menos riscos para a Fraport, após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alterar o prazo de entrega da ampliação da pista , uma das principais obrigações da concessão vencida em 2017. A Fraport Brasil assumiu o aeroporto em janeiro de 2018. O prazo passou de dezembro deste ano para agosto de 2022.

A Anac estendeu o prazo, em fim de fevereiro, devido aos impactos da pandemia, principalmente no fluxo de receitas. isso ocorreu mesmo que o custeio da obra seja por meio de financiamento de R$ 1,25 junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) . Mas a demora nas remoções da Vila Nazaré, herança desde a gestão da Infraero, também pesou.

Em junho de 2020, a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, já havia admitido , que não havia como assegurar a execução no prazo.

Mas na nota da concessionária, até mesmo o novo prazo é colocado em dúvida. "Provavelmente, deverá ser revisto", afirma a empresa.

A transferência da área cabe à concessionária, mas o local opnde ficarão as famílias seria tarefa do município. Este tópico já gerou impasse e motivou uma ação na Justiça Federal, movida pelo Ministério Público Federal (MPF). O Ministério Público Estadual (MP-RS) e as Defensorias Públicas do Estado e da União também atuam na pendência.

Hoje há ainda 70 moradias no local, que fica após a pista, às margens da avenida Sertório, na Zona Norte da Capital. Os grupos que se mantêm no terreno resistem a se mudar a um residencial erguido pela prefeitura para o assentamento. A maior parte quer alternativas de imóveis em outro local ou recursos para a aquisição da moradia. A Fraport entrou na negociação, admitindo que pode custear imóveis.

A pandemia acabou também dificultando as remoções em 2020. A atual gestão municipal chegou a chamar uma força-tarefa em janeiro para tentar acelerar as transferências. Muitos alegam que o Loteamento Irmãos Maristas, que tem oferta de unidades, fica distante da vila, onde construíram suas rotinas e estabeleceram vínculos, e que são apartamentos pequenos para as necessidades.

Em nota, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária informou que mais 14 famílias devem se mudar "nas próximas semanas". "As outras 56 famílias se recusam a sair da Vila Nazaré e seus casos estão sendo tratados em audiências de conciliação com a Justiça Federal", diz a pasta.

As audiências foram retomadas nessa segunda-feira (12), depois de suspensão por 20 dias devido a restrições da bandeira preta do sistema de distanciamento controlado. Segundo a secretaria, a solução para as transferências depende "dos resultados das audiências judiciais, fugindo da alçada apenas do município".

Veja a íntegra da nota da Fraport Brasil sobre as obras:

"A Fraport Brasil – Porto Alegre esclarece que está finalizando o contrato com o consórcio construtor HTBM, responsável pelas obras de ampliação da pista do Porto Alegre Airport. Todos os trabalhos de infraestrutura serão concluídos até o fim de abril, exceto a RESA (área de segurança de fim de pista), que fica na região do sítio aeroportuário ocupada por parte da Vila Nazaré. Sem esta área não é possível utilizar a pista expandida (de 2.280 metros para 3.200 metros).

Esta ação busca reduzir custos extras, uma vez que não é possível terminar as obras devido à presença de cerca de 70 famílias no local. Como a realocação dessas pessoas é um fator externo à gestão da Fraport Brasil, o prazo para a entrega da pista, estipulado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para agosto de 2022, provavelmente deverá ser revisto.

Adicionalmente, o sistema de drenagem, fruto de um investimento de R$ 170 milhões e com capacidade de armazenagem equivalente a 406 piscinas olímpicas em uma área de mais de 420 mil metros quadrados, também será concluído."