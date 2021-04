Transporte de safra recorde de soja desafia o Rio Grande do Sul

Uma grande safra de soja começa com investimento em tecnologia (de sementes a máquinas), passa por diferentes fases (do plantio à colheita) e está sempre de olho no clima. Depois desta etapa, seja em grandes fazendas ou pequenas propriedades rurais, vem a segunda, e também fundamental, fase. É quando, em um caminho que termina, na maior parte dos casos, no porto de Rio Grande.

Há falta de caminhões graneleiros para transportar a soja ao porto, para cerealistas e indústrias de beneficiamento, em um princípio de "apagão" logístico que ameaça o Estado. O cenário preocupa entidades como as federações da Agricultura do Estado (Farsul ) e das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro), assim como a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja).

O cenário pode se agravar em breve, com a colheita entrando em ritmo acelerado a partir de agora, explica o economista-chefe da Farsul Antônio da Luz. "Já há produtor desesperado. Alguns estão colhendo e não sabem onde deixarão o grão porque não conseguem caminhões para o transporte. Aqui, ao contrário do centro-oeste, não se pode deixar o grão simplesmente largado no solo. O risco de chover é muito maior",

O economista ressalta que este "apagão" somente não ocorreu no ano passado devido à quebra da safra com a estiagem. Em 2020 foram apenas 11,4 milhões de toneladas, ante as mais de 20 milhões previstas para o ciclo atual. Luz calcula que transportar todo o excedente de safra neste neste ano equivale a uma necessidade de 330 mil viagens a mais caminhão do que em 2020. O cálculo leva em conta que cada caminhão transporta cera de 30 toneladas e que o Estado colherá cerca de 10 milhões de toneladas a mais. Ainda que parte seja escoada por via férrea, o percentual é reduzido perto de toda a necessidade - e ínfimo por hidrovia.

O desafio de escoar esta safra recorde, que tradicionalmente já padece com estradas vicinais, mal conservadas, se agrava neste ano e tem custos de frete em alguns casos até mais de 100% superiores ao não passado. Segundo produtores, depois de sair da porteira, já sobre o caminhão, começa o drama de transitar por longas vias terra, pedra e buracos - o que encarece e atrasa ainda mais o transporte.

Como as prefeituras tiveram economias combalidas pela pandemia e os poucos recursos ainda precisaram ser direcionados à Saúde, a conservação destes trechos de responsabilidade municipal ficou no retrovisor. Há, porém, atenuantes que devem ajudar a evitar alguns problemas pelo caminho e, de acordo com lideranças rurais, a logística gaúcha ainda tem uma estrutura melhor do que muitos Estados. E, ao menos no porto, o cenário é bastante positivo, já que o aumento do calado em 2020 permitirá que navios agora saiam daqui com a carga plena.

Até o ano passado um graneleiro com capacidade de 66 mil toneladas saia do Rio Grande do Sul rumo a seus destinos no Exterior com apenas 60 mil. Ou precisava esperar a maré subir para poder dar início à navegação pelo Oceano Atlântico sem risco de encalhar no canal. A capacidade de estocagem gaúcha também é um diferencial, de acordo com Décio Teixeira, presidente da Aprosoja/RS e vice da associação nacional.

"O Rio Grande do Sul tem uma boa logística, apesar de estradas um pouco cheias de solavancos e uma malha ferroviária que, por mais devagar que ande, existe. É diferente de outros grandes produtores, como o Mato Grosso. Mas precisa melhorar, bastante", alerta o presidente da Aprosoja.

Mesmo com um conjunto de silos e armazéns ampliados nos últimos anos, graças especialmente a investimentos privados, Teixeira diz que poderá faltar espaço para guardar a soja já em abril.

"Isso mesmo com problemas na colheita do milho, porque as vezes não dá tempo de tirar o grão, já que ele sede lugar para armazenar a soja. Hoje temos em torno de 40% colhido, mas quando chegar entre 60% a 70% colhido talvez já tenhamos dificuldade de armazenagem", estima o produtor.

Colheitadeiras aceleradas e transporte em marcha lenta

As grandes colheitadeiras que estão retirando da terra a soja, que alimenta a economia do Estado, o fazem em um ritmo acelerado. E por isso os produtores também precisam contar com uma das duas alternativas para escoar o grão: ou tem uma grade capacidade própria de estocagem ou contrata dezenas caminhões para levar a produção ao seu destino.

Mais de 80% do transporte é por rodovias, pouco menos de 20% por ferrovia e um percentual ainda irrisório por hidrovias. Ou seja, o grão depende de uma quantidade gigante de caminhões para que se transforme efetivamente em ganhos, já que para receber o produtor primeiro precisa entregar a mercadoria, ou entregá-la assim que colher, nos casos de venda antecipada.

Nesta safra, em meio às incertezas da estiagem, o produtor não tinha muita confiança para prever todo o volume de embarques necessários atualmente - já que muitos temiam perdas com a falta de chuva, e não uma safra recorde. Agora, conseguir caminhões graneleiros para retirar o grão da propriedade tem sido um desafio que vai além do preço do frete.

O relato do diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística (Setcergs), Ramiro Talayer, deixa clara a realidade que os produtores estão enfrentando.

"Um cliente, produtor de Santa Vitória do Palmar, nos pediu no final de março 70 caminhões para carregar soja. O que conseguimos enviar foi 10 caminhões. Expliquei que nenhuma transportadora ,por maior que seja, conseguiria atendê-lo assim, de bate-pronto, mesmo ele oferecendo um valor bem atraente", conta Talayer.

O representante do Setcergs afirma que as demandas em cima da hora e em volumes superiores aos normal marcam este ciclo de produção. Na contramão desta mesma demanda, assegura, está a falta de caminhões no mercado.

"Faltam caminhões no mercado para suprir isso tudo, também pelo agravamento da pandemia com falta de matéria-prima para a produção dos veículos. Na compra de um caminhão zero o fabricante pede hoje até oito meses para entregar um veículo", exemplifica Talayer.

Pandemia gerou falta de caminhões no mercado e piora na manutenção de estradas de chão. Foto: Everton Figueiró/Divulgação

Talayer destaca que os produtores estão contratando o serviço para até o triplo da necessidade do ano passado e com prazo menor. E como a safra é um "cliente" sazonal, as empresas do setor não conseguem ter caminhões suficientes para deixar de reserva neste período.

"As transportadoras não tem mais muita capacidade ociosa, como já chegou a ocorrer em anos anteriores, e tem de atender outros clientes e compromissos já assumidos. Produtores que antes pediam cinco caminhões hoje pedem 15, o que é mais do que o dobro", conta Talayer.

Talayer também se prepara para uma morosidade maior não só no carregamento, e função das estradas vicinais em estado mais crítico, quanto para a chegada e desembarque dos caminhões no porto. Ele avalia que a espera para descarga em Rio Grande, que tradicionalmente leva de 2 a 3 dias nesta época do ano, pode ser maior em 2021.

Além de não conseguir caminhões graneleiros para resgatar a soja na propriedade na velocidade ideal, produtores, cerealistas e indústrias arcarão com valores bem acima de 2020. Em alguns casos e praças, a alta é de até 40% ou mais, carregando o peso dos pedágios e do combustível, em relação a março do ano passado, calcula o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz.

Como a safra deste ano foi vendida de forma antecipada em um volume histórico, de cerca de 35% ante média abaixo de 30% nos anos anteriores, pode haver logo neste início de colheita uma necessidade concentrada de caminhões. Por outro lado, diz Fábio Rodrigues, coordenador da área de Infraestrutura e Logística, o produtor tem poucas alternativas para guardar o próprio grão.

"A nossa capacidade estática de armazenamento nunca é suficiente, e menos ainda neste ano. Há necessidade de colher e logo mandar o grão para o asfalto, mesmo investindo para ampliar a capacidade nos últimos anos, a área plantada também cresceu. É como se mesmo investindo tivéssemos ficados parados", analisa Rodrigues.

A situação do fluxo de caminhões nas estradas, com afunilamento em muitas rodovias e na própria chegada ao porto, só é amenizada em parte pelo transporte férreo e pelo uso da hidrovia. Rodrigues diz que o Terminal Santa Clara, apesar do pouco uso para grãos, ao escoar a produção metalmecânica da Serra e da Região Metropolitana por água até Rio Grande contribui cada vez mais para reduzir o tráfego nas rodovias.

"Também temos a Bianchini fazendo o transporte de grãos pelo rio Gravataí e Caí, a partir de um terminal grande em Canoas, mas poderíamos ter tudo isso muito mais otimizado" acrescenta Rodrigues.

No caso do transporte por vias férreas até o porto, avalia o representante da Farsul, ainda precisa de melhorias, como na substituição de vagões antigos para permitir uma operação mais rápida. Assim como operação eficiente na carga e na descarga, o que não foi feito em termos de investimento nos últimos anos por diferentes razões, de acordo com Rodrigues. Procurada para falar sobre melhorias feitas na malha gaúcha e que beneficiariam o transporte de grãos por este modal no Estado, a Rumo Logística não respondeu aos questionamentos enviados pelo Jornal do Comércio.