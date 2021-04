Quatro cidades gaúchas ganharão voos para São Paulo

As cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo devem ganhar voos diretos para São Paulo a partir de setembro de 2021. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira (5) pelo presidente da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, ao governador Eduardo Leite. Atualmente, a Gol opera desta maneira com rotas nas cidades de Caxias do Sul e, retorna no final de maio, com voos em Passo Fundo.

Segundo Kakinoff, a intenção da companhia é que em setembro ocorram os voos inaugurais ligando as cidades de Pelotas e Uruguaiana ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com três voos diretos por semana, aumentando essa frequência mês a mês até a rota ficar diária. Em junho de 2022, a GOL vai ampliar essas rotas ligando o Rio Grande do Sul à São Paulo para mais duas cidades: Santa Maria e Santo Ângelo. “Estamos numa fase bem avançada dessa negociação entre a Gol e o Governo do Rio Grande do Sul. Hoje entregamos uma carta de intenção de aderir ao Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS) ao governador Eduardo Leite e ao deputado Frederico Antunes (presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional). Esperamos que até o mês de maio a gente concretize essa negociação, para que em junho possamos já começar a venda dos bilhetes e no mês farroupilha, setembro, possamos fazer os voos inaugurais”, destacou Kakinoff.

De acordo com o governador, o Estado já conta com rotas regionais ligando a capital gaúcha ao interior do Rio Grande do Sul, rotas essas que serão ampliadas ainda no primeiro semestre de 2021. Com esse anúncio do interesse oficial da GOL de aderir ao PDAR, o Rio Grande do Sul poderá ter seus primeiros voos regionais ligando o interior do estado a São Paulo ainda nesse ano.

Frederico Antunes comemorou o resultado da reunião. “Em menos de três horas, se tudo correr bem nessa negociação, o passageiro poderá decolar de Uruguaiana e pousar em São Paulo, em voo direto. E de lá, poderia seguir para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O mesmo valeria para os municípios de Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo", frisou o deputado.