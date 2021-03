Pedágios em três rodovias federais do RS sobem na sexta-feira

Em meio a pandemia e alta de combustíveis, os motoristas vão ter de suportar aumrnto da conta de pedágio em três rodovias federais sob concessão da CCR ViaSul. Os novos valores entram em vigor na sexta-feira (26) para as BRs 290 (entre Eldorado do Sul e Osório - trecho da freeway), 101 Norte (até a divisa com Santa Catarina) e 386 (entre Canoas e Carazinho).