Gestão centralizada no transporte de cargas reduz problemas com fretes

Adotar uma boa gestão centralizada no transporte de cargas pode eliminar dúvidas e dores de cabeça que as empresas têm em relação aos fretes. O alerta é do CEO da AgregaLog, Jarlon Nogueira. Segundo o executivo, a tecnologia digital é fundamental para gestão de todo processo operacional.

Qual é a sua avaliação sobre a gestão de transporte de cargas no País?

Jarlon Nogueira - A gestão do transporte de cargas, principalmente em grandes empresas, é uma questão bem complexa e cheia de variáveis que causam uma grande dor de cabeça. Quando a organização escolhe contratar diretamente os caminhoneiros autônomos, os problemas podem ser grandes.

Qual é o papel de uma transportadora digital nesse processo de gestão centralizada?

Nogueira - Felizmente há uma maneira bem simples de trazer maior tranquilidade para quem cuida da contratação e gestão das cargas: a migração para uma transportadora digital. A utilização do serviço desse tipo de empresa possibilita a centralização da gestão de todas as cargas transportadas de uma maneira simples e descomplicada, deixando no passado os pepinos e abacaxis de quem toca uma operação solo.

Quais são os benefícios para organizações de um transporte centralizado?

Nogueira - Entre as vantagens está a fácil contratação de frete via negociação eletrônica. Uma transportadora digital é capaz de oferecer tecnologias como inteligência artificial e big data. Essas inovações são capazes de prover uma gestão centralizada, que pode ser feita inclusive por um aplicativo com uma interface direta entre o embarcador, o transportador e o carreteiro. Como todos os motoristas parceiros são previamente checados, há a garantia de que a carga chegará na data correta. Com o volume de carreteiros no ecossistema, é simples encontrar um parceiro disponível. E quando se consegue uma viagem de volta, não voltando vazio, os custos com o frete são menores. A gestão centralizada ajuda a planejar e gerenciar entregas com mais eficiência. O sistema permite acessar rapidamente informações de diversas cargas, a qualquer momento, em um só lugar. A tecnologia da transportadora digital possibilita o rastreamento via GPS que mostra os movimentos na estrada de todos os veículos contratados, com visão em tempo real.

Quais são as principais dúvidas de quem se responsabiliza pela gestão das cargas?

Nogueira - Os motoristas estão seguindo as rotas que você forneceu corretamente? Eles estão gastando mais tempo do que o necessário em um local? Essas respostas são facilmente confirmadas.