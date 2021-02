Manlog investirá em veículos elétricos para mobilidade compartilhada

A empresa goiana Manlog Transportes confirmou um novo investimento em veículos elétricos, desta vez em uma frota de carros leves para garantir mobilidade compartilhada entre colaboradores. O projeto conta com a parceria da JAC Motors, pioneira na fabricação de veículos elétricos no Brasil. A Manlog vem estreitando laços com a montadora desde dezembro passado, quando adquiriu seus primeiros caminhões 100% elétricos.