Motoristas autônomos pagam o preço de frota antiga

As imagens dos caminhões parados nas estradas na greve de 2018 e nos poucos protestos nos últimos dias mostram um problema do setor de transportes no Brasil: a idade da frota. Modelos produzidos nas décadas de 1980 e 1990 - em sua maioria dirigidos por motoristas autônomos - aparecem em meio a veículos modernos dos grandes frotistas.

De acordo com a pesquisa Perfil dos Caminhoneiros 2019, feita pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), a idade média dos caminhões usados por autônomos é de 18,6 anos.

O peso da idade é refletido nos dados sobre frota circulante levantados em 2019 pelo Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). Segundo a entidade, cerca de 340 mil veículos pesados que circulam pelo país têm mais de 16 anos de uso.

Quanto mais antigo, mais poluente e menos eficiente. Os motores a diesel emitem óxido de nitrogênio, composto cancerígeno, e particulados, o que exige leis para forçar a constante evolução da indústria.

A comparação entre modelos produzidos em 1994, ano em que entrou em vigor a terceira etapa do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), e os atuais mostra uma significa redução das emissões desses poluentes.

"Há um efeito prático percebido. As rodoviárias, por exemplo, não têm mais o cheiro ruim de fumaça do passado", diz Luis Pasquotto, presidente da Cummins Brasil.

Segundo o executivo, o Proconve 7, que entrou em vigor em 2012, possibilitou a redução de 89% na emissão de óxido nitroso e de 97% na de particulados. Esse poderia ter sido um momento de virada com a adoção de um programa nacional para renovação da frota, o que não ocorreu.

Na época, planos anunciados no Rio e em São Paulo previam medidas de incentivo para estimular a troca de modelos antigos por unidades mais novas.

Frotistas compraram caminhões a juro negativo por meio das linhas do Finame, programa do BNDES voltado para o financiamento de máquinas e veículos pesados. Foram liberados R$ 18,7 bilhões em recursos em 2012.

Entretanto, não houve um plano concreto de auxílio aos motoristas autônomos, que tinham mais dificuldade para acessar linhas de crédito e nenhum benefício caso resolvessem entregar seus veículos antigos, como abatimento de multas. Sem estímulo, mantiveram a frota envelhecida, o que fomenta a valorização no mercado de usados.

Paulo Cardamone, sócio da consultoria Bright, afirma que há veículos pesados produzidos nos anos 1990 que ainda valem R$ 100 mil, ou até mais. É uma distorção gerada pela falta de um plano que possibilite atualizar a frota.

O empresário participou da elaboração de propostas para renovação apresentadas nos últimos anos. Um dos entraves que encontrou tem origem na natureza dos projetos: são impopulares, o que dificulta a aprovação por estâncias governamentais.

"A renovação acontece se tiver inspeção veicular e reciclagem, e o programa tem que ser legislado a nível federal", diz o consultor.

"A inspeção, se bem desenhada, poderia gerar acima de R$ 12 bilhões por ano, com geração de milhares de empregos. Já a reciclagem poderia movimentar uma indústria de R$ 60 bilhões." Além de poluir menos e ser mais seguro, um caminhão atual tem maior capacidade de carga e menor consumo.

Hoje um veículo pesado como o Mercedes Actros faz a média de 2,3 km/l transportando 50 toneladas, segundo a montadora. Fabricado de 1969 a 1987, o modelo 1113 da mesma fabricante registra média de 2 km/l transportando apenas 10 toneladas.

Com mais de 200 mil unidades produzidas, o 1113 ainda é comum nas estradas e nas imagens dos protestos de caminhoneiros.

Ferrovias podem se tornar alternativa logística com maior potencial para escoamento da produção brasileira de grãos

VAGÕES DA ALL (AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA) SÃO CARREGADOS COM MADEIRA /JOÃO MATTOS/JC

O modelo de operação das ferrovias brasileiras tem como base as concessões. Atualmente, praticamente todas as ferrovias de carga são concessionadas, sendo a malha pública residual. No caso do setor privado, a queda de investimentos está relacionada à etapa de execução dos atuais contratos, que estão vencendo. No caso do setor público, o investimento é comprometido pela escassez de recursos.

De acordo com a CNT, em um futuro próximo, o cenário pode se modificar, uma vez que o governo federal reconhece o potencial das ferrovias na logística de escoamento da produção brasileira de grãos. O plano para a ampliação da malha ferroviária prevê maior participação da iniciativa privada. Dois exemplos dessa visão para o modal são a construção da Ferrogrão e da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste).

O governo federal planeja investir em ferrovias tornando-as uma alternativa logística com maior potencial para o escoamento da produção brasileira. A concessão de ferrovias tem se mostrado uma prioridade da atual gestão do governo federal.

O plano de ampliação da malha está baseado na participação da iniciativa privada, por meio do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, estão previstos duas novas concessões ferroviárias, cinco renovações de concessões atuais e uma desestatização.

Os investimentos previstos na construção da Ferrogrão alcançam R$ 21,50 bilhões, a maior parte a ser despendida no início do contrato. A construção da Ferrogrão visa consolidar o novo corredor ferroviário de exportação da produção agrícola do Centro-Oeste, por meio de conexão ao Porto de Miritituba/PA, como opção aos portos de Santos/SP e Paranaguá/PR. A ferrovia terá alta capacidade de transporte e competitividade no escoamento da produção pelo Arco Norte. Destaca-se que o corredor a ser consolidado pela Ferrogrão e a rodovia BR-163 estabelecerá uma nova rota para a exportação da soja e do milho no Brasil. A previsão é que o leilão da Ferrogrão aconteça no primeiro trimestre de 2021.

Os investimentos previstos na FIOL somam R$ 3,30 bilhões. A FIOL escoará minério de ferro produzido na região de Caetité/BA e a produção de grãos e minério do Oeste da Bahia pelo Porto Sul, complexo portuário a ser construído nas imediações da cidade de Ilhéus/BA. Poderá futuramente estabelecer a conexão do referido Porto com a FNS. O edital da FIOL foi publicado em 17 de dezembro de 2020 e o leilão acontecerá no primeiro trimestre de 2021.