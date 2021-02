Porto Alegre é uma das primeiras cidades a receber corridas pelo 99Carona, novo serviço da plataforma 99

A cidade de Porto Alegre é uma das primeiras do Brasil a receber a nova modalidade de viagens intermediadas pela 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, o 99Carona. O serviço, que iniciou a etapa de cadastramento de condutores em outubro, agora já está disponível para passageiros na cidade.

A modalidade conecta condutor e passageiro com origens e destinos semelhantes, estimulando o compartilhamento do veículo e a divisão de custos, contribuindo com trajetos mais acessíveis financeiramente e a potencial redução do número de carros com viagens individuais.

"Desde 2017, a 99 mantém um relacionamento muito saudável com a cidade de Porto Alegre. A capital gaúcha é uma das cidades prioritárias para a empresa e por isso foi escolhida para o lançamento desse novo serviço", explica Pedro Aquino, diretor do 99Carona. Além de Porto Alegre, o serviço também está disponível para Florianópolis.

Nesta primeira etapa, a modalidade será limitada a caronas dentro do município. Caronas intermunicipais e expansão para outras cidades estão previstas, mas ainda não têm data para iniciar. A nova funcionalidade se soma às modalidades de carro particular, táxi e corridas compartilhadas disponíveis na plataforma. As caronas precisarão ser agendadas, com pelo menos 15 minutos de antecedência, e aceitas por ambas as partes. O 99Carona estará disponível dentro do aplicativo da 99 e o uso é bem simples. Os passageiros e condutores cadastram no aplicativo os detalhes de sua viagem: trajetos, datas e horários. A inteligência artificial cruza as informações e sugere as melhores combinações para cada solicitante.

Diferentemente das outras categorias intermediadas pela empresa, o 99Carona aproveita viagens rotineiras e promove o senso de comunidade. Como não se trata de uma atividade de geração ou complementação de ganhos, os condutores só poderão oferecer até cinco caronas por dia.

Para se cadastrar como condutor, o usuário deve acessar o site https://www.99carona.com/cadastre-se somente pelo celular e ter em mãos CPF, carteira de habilitação e documento do carro. Depois de enviar os documentos em até 2 dias úteis é liberado acesso, se aprovado.

Para o passageiro, basta acessar o app da 99, escolher sua companhia dentre as opções disponíveis e fazer o convite com sugestão de data, local e horário. O agendamento precisa ser feito com pelo menos 15 minutos de antecedência, e a efetivação depende do aceite de ambas as partes.

Os condutores contarão com os mecanismos padrão da 99 de recebimento, como transferência bancária e cartão 99. O preço é calculado pela plataforma e considera distância percorrida e custos operacionais do veículo.

Para contribuir com a segurança de condutores e passageiros, o 99Carona métodos de confirmação de cadastro já utilizadas nos demais produtos oferecidos pela empresa. Os interessados em compartilhar as viagens passam por uma rigorosa checagem de segurança na qual são solicitados documentos como CPF, CNH, documento do veículo e fotos com os documentos.

A 99 também faz uma análise de perfil dos condutores e verifica seu histórico público. Os passageiros, por sua vez, também precisam cadastrar CPF e RG, e passam por um reconhecimento facial. Além disso, tanto passageiros quanto condutores conseguem ver a checagem de segurança, após selecionarem as corridas.