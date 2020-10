Gol obtém certificado IEnvA de gestão ambiental

A Gol Linhas Aéreas, maior Companhia doméstica do País, com 36 milhões de Clientes transportados ao ano, obteve o certificado IEnvA - IATA Environmental Assessment -, ou Avaliação Ambiental IATA. A comprovação, concedida pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, coloca a empresa num seleto rol de 13 companhias aéreas mundiais detentoras dessa certificação, sendo a única empresa brasileira da lista. Alocada no Estágio 1, a companhia atesta, dessa forma, que desenvolveu uma política ambiental sólida e estabeleceu suas responsabilidades ambientais, inclusive de sua liderança.

Diferentemente da certificação IOSA (Auditoria de Segurança Operacional IATA), que a Gol detém desde 2008 e é obrigatória, a IEnvA nasce de uma afiliação opcional. A Companhia se inscreveu nesse sistema de responsabilidade ambiental em 2019, justamente por ser a sustentabilidade um dos seus pilares, assim como o propósito de "Ser a Primeira para Todos".

As companhias aéreas são grandes consumidoras de energia, na forma de combustível líquido, uma demanda inerente às operações do setor. E, embora não sejam proprietárias de aeroportos em que operam com pousos e decolagens, têm uma responsabilidade solidária com a vida humana, animal e vegetal dos ambientes em que os aeroportos estão inseridos e do espaço aéreo.

Com o Estágio 1 da IEnvA, a empresa identifica suas questões ambientais e assume as obrigações de conformidade para com elas. Tal compromisso engaja integralmente a alta administração da Gol, que se incumbe de garantir recursos e a execução da gestão ambiental na empresa, de forma transversal, atingindo todas as áreas, sem exceção. Entre os pontos relevantes, estão a total atenção às mudanças climáticas, aqui embasada na busca pelo consumo consciente de combustível e redução de emissões de gases de efeito estufa, e o tratamento de resíduos, uma maneira de frear seu impacto no clima, no ar que respiramos, na fauna e flora.

"A certificação IEnvA surge como um reconhecimento do esforço em desenvolver um sólido plano de gestão ambiental na Companhia, algo em que estamos trabalhando desde 2016. Com a IEnvA, comprova-se que chegamos a um nível de implantação real dessas diretrizes, o que reforça nosso comprometimento com as questões ambientais", afirma Pedro Scorza, comandante e assessor de projetos ambientais da companhia.

A partir de agora, e dentro de um prazo de 24 meses, a Gol almeja conquistar o Estágio 2 da IEnvA, que assegura a completude do sistema de gestão ambiental na Companhia - algo que começará a ser pleiteado no final de 2021. Receber a certificação Estágio 2 significa ter atingido o mais alto nível de conformidade e demonstra uma melhoria contínua do desempenho ambiental, tendo definido os critérios de significância e risco ambiental, e implementado programas de treinamento, de comunicação interna e externa, além de resposta às emergências ambientais. Essa comprovação equivalerá à ISO 14001:2015.

Na Gol, a busca pelo Estágio 2 da IEnvA se dará em paralelo a uma outra meta: a demonstração de que estabeleceu e introduziu controles rígidos contra o transporte de produtos ilegais de vida selvagem, desde sempre uma preocupação da Companhia. Em outras palavras, é a tolerância zero ao tráfego de animais silvestres. A essa certificação, que é facultativa, dá-se o nome de IWT (Illegal Wildlife Trade).