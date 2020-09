Cadeia logística mira em exportações a países muçulmanos

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, de janeiro a agosto deste ano, a balança comercial registrou superávit de US$ 36,6 bilhões, 14,4% a mais do que o saldo do mesmo período de 2019, de 32,2 bilhões. E um dos responsáveis por este resultado positivo foi o agronegócio, com a ajuda da logística, aliada e a responsável por toda esta movimentação.

Um trabalho em conjunto fez com que o Brasil e o mundo não parassem totalmente com os abastecimentos em todos setores. Entre os destaques, estão os países árabes que, no ano passado, passaram a ser o terceiro maior destino das exportações brasileiras, segundo dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.

No entanto, a maioria dos países árabes só importa produtos de quem respeita as normas islâmicas e tenha a certificação halal, o que torna o processo logístico ainda mais essencial. "As exigências de exportação estão cada vez mais altas. Toda cadeia deve ser certificada, desde a matéria-prima, insumos, transporte e armazenamento, inclusive as empresas que prestam serviços para as fabricantes", explica o gerente comercial da Cdial Halal, Omar Chahine.

"Ter um selo de segurança hoje não é mais um diferencial, mas sim uma exigência mundial. E para os muçulmanos, o consumo de qualquer produto só é possível se tiver certificado halal. Hoje, além de atestar as normas de acordo com a jurisprudência islâmica, a certificação halal é vista no mundo como um selo de qualidade, sinônimo de boa procedência e de segurança", completa Chahine ao lembrar que, em dezembro do ano passado, alguns contêineres de frango tiveram dificuldades para embarcar para os países árabes porque os armazéns onde estavam os produtos não tinham a certificação halal.

"É uma certificação que muitas empresas ainda não se preocuparam em obter. Mas, sabemos que os países estão cada dia mais exigentes e a cada dia surgem novas normas", acrescenta Omar.

A certificação halal em armazéns é focada principalmente nas documentações de sistema de gestão, ou seja, tudo é vistoriado para verificar se estão de acordo com a legislação islâmica e segura. "Primeiro de tudo, é necessário que o centro de distribuição tenha certificação halal. Caso contrário, não pode armazenar produtos", detalha o executivo. As câmeras frigoríficas de todo produto halal precisam estar separadas do não halal, para que não haja contaminação cruzada, ou seja, qualquer procedência suína.

A auditoria segue pela verificação de todas as normas de higiene, controle de pragas e funcionamento e manutenção dos equipamentos. "Para o transporte dentro dos centros, a recomendação é de que o produto certificado seja o primeiro a ser transportado, para que não ocorra contaminação com produtos ilícitos (não halal). Caso não haja essa possibilidade, deve ser realizada uma rígida higienização em cada etapa do processo", orienta Chahine.

Em suma, o essencial na logística é a segregação dos produtos. "A certificação garante que todo o processo de exportação seja realizado de forma correta. Os países do Golfo, por exemplo, começaram a exigir em março uma nova certificação halal para armazéns, câmaras frias e transportes que trabalham com frigoríficos certificados", alerta.

O que é Halal