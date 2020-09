Dia do Caminhoneiro, nesta quarta, terá live sertaneja e evento drive-in

O Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado nesta quarta-feira,16 de setembro, será marcado com o lançamento de novidades para os transportadores. Uma parceria entre a Fecam-RS (Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul), o Clube Procam e a Target Conta Digital vai promover a Live do Trecho, com show ao vivo da cantora sertaneja Thalita Rangel, transmitido diretamente de Brasília, às 19h, pelo Canal do Youtube da cantora. Thalita vai cantar os maiores sucessos sertanejos, escolhidos em enquete prévia com a categoria e que embalam as viagens dos caminhoneiros pelas estradas do Brasil. Acompanhe também o Instagram do Procam (@clubeprocam) para saber as novidades.

E, durante toda a quarta-feira (16), será realizado um evento presencial no formato Drive-in, no Posto SIM da Freeway (Rua Rodovia BR 290, km 69,s/n - Bairro sitio gaúcho), em Gravataí (RS), das 9h às 18h30, com diversos serviços gratuitos como Teste de Triglicerídeos; Teste de Colesterol; Teste de HGT; Medição de Pressão Arterial; Índice de Massa Corporal; Inspeção de sinalização e troca de lâmpadas traseiras; Higienização das cabines; Aferições Programa Despoluir; Atendimento da Fecam-RS, além da venda do Clube Procam e abertura de contas da Target Conta Digital.

O evento presencial é um presente para caminhoneiros e caminhneiras, e conta com o apoio da Rede de Postos SIM, Target meios de pagamento, CCR Via Sul, Mecasul Concessionária Mercedes Benz, Eldorado Caminhões, Concessionária DAF, Hoff Pneus, Sest-Senat , Frete Fy, e FreteBras. A live também poderá ser acompanhada no Posto SIM, com sorteio de brindes entre outras atividades durante a transmissão.

“Em um ano tão desafiador para todos devido à pandemia e questões econômicas dela decorrentes, os caminhoneiros mais uma vez são os verdadeiros heróis desse país. Seguem enfrentando a estrada com a CovidD-19 para manter o país abastecido e funcionando. Nada mais justo do que fazer uma grande celebração nessa data, dentro dos limites permitidos pelo momento. E, além de comemorar, oferecer à categoria um produto desenvolvido com muito cuidado, o Clube Procam, que a cada dia recebe mais empresas parceiras dispostas a oferecer vantagens e descontos aos transportadores, reconhecendo esses profissionais como um público consumidor relevante”, destaca André Costa, presidente da FECAM-RS.

Conheça o Clube Procam

O Clube Procam pode beneficiar mais de 600 mil motoristas autônomos em todo o Brasil, que podem aderir aos planos pelo site https://clubeprocam.com. O Clube dá direito a serviços como assistência residencial, assistência para a família e jurídica, seguro de vida, suporte 24h para o caminhão, estacionamento, banho e wi-fi nos pontos de parada credenciados e, ainda, descontos que chegam a 65% em mais de 11 mil estabelecimentos, incluindo postos de combustível, peças e acessórios para caminhões, medicamentos e até consultas médicas.

O Clube ainda vem com a Target Conta Digital, uma parceria com a Fintech Target Meio de Pagamentos, empresa que figura entre as cinco maiores do setor de meio de pagamentos e a responsável pelo desenvolvimento da ferramenta e por todo o suporte. Aderindo ao Clube Procam e a Target Conta Digital o caminhoneiro poderá administrar todas as suas transações por meio de um aplicativo no celular e também pelo cartão com bandeira Visa Cargo aceito em mais de 44 milhões de estabelecimentos no país. Além de todos os serviços que um grande banco oferece, a Conta Digital possibilitará também toda a gestão financeira necessária à atividade de frete. Com sua Target Conta Digital será possível monitorar saldos e extratos, fazer transferências de valores, saques, pagar contas, gerar boletos próprios, comprovar renda, creditar e pagar Vale Pedágio.