Quase metade dos consumidores aponta atraso em entregas com a greve dos Correios

Um levantamento com 365 brasileiros habituados a comprar pela internet constatou que a greve dos trabalhadores dos Correios já está causando um impacto na entrega dos produtos. De acordo com a pesquisa da consultoria Conversion, especializada em marketing digital e comércio eletrônico, 48,22% deles afirmam ter percebido atraso em encomendas nos últimos dias.

Os carteiros entraram em greve no dia 18 de agosto em todo País, inclusive no Rio Grande do Sul, por tempo indeterminado. Em carta, os funcionários afirmam que a estatal quer retirar direitos da categoria, "mesmo com o lucro de R$ 460 milhões dos Correios no primeiro semestre de 2020".

O CEO da Conversion, Diego Ivo, diz que "a greve veio em péssimo momento, pois devido à pandemia muitos brasileiros só têm a internet como canal para comprar produtos". "A logística já era um dos maiores desafios do setor de comércio eletrônico, agora o desafio está ainda maior", aponta.

Por outro lado, 32,33% dos brasileiros afirmam ter feito compras pela Internet, mas não indicaram a percepção de qualquer tipo de atraso. O levantamento também verificou que a velocidade do frete é mais importante para 26% dos brasileiros, enquanto o custo do frete (ou sua gratuidade) é mais importante para os outros 74% dos respondentes.

A pesquisa da Conversion foi feita no dia 24 de agosto com brasileiros acima de 18 anos de todo o Brasil e todas as classes sociais, a partir de um questionário estruturado com perguntas fechadas, via internet, com dados ponderados. A amostra é de 365 pessoas, com nível de confiança de 95% e erro relativo de 5 pontos percentuais.