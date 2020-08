CNT lança painel com dados de empregos no setor de transporte

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) lançou, ontem, o Painel do Emprego no Transporte, que traz a movimentação mensal no mercado de trabalho formal no setor e no Brasil. A ferramenta de consulta online utiliza os números do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. Nela, é possível identificar o total de admissões e desligamentos e verificar o saldo de vagas por unidade da Federação, por região e por modal. O painel mostra, ainda, quais as ocupações no setor tiveram o maior número de contratações e de dispensas.

De acordo com o painel, no primeiro semestre de 2020, o setor de transporte acumulou perda de 56.584 vagas de emprego. Nesse período, os segmentos de transporte com pior desempenho foram o rodoviário urbano de passageiros, com menos 27.697 postos de trabalho, e o rodoviário de passageiros (interestadual e internacional), com saldo líquido de 21.936 vagas fechadas.

O presidente da CNT, Vander Costa, explica que o painel é mais uma iniciativa da Confederação para auxiliar os transportadores nas suas estratégias e decisões organizacionais, oferecendo informações confiáveis em uma plataforma de fácil acesso e consulta. "Esse novo painel, que lançamos hoje, funciona como uma espécie de termômetro do mercado de trabalho, pois permite identificar evoluções e tendências em cada segmento e no setor como um todo. Acreditamos que tais indicadores podem ajudar as empresas de transporte nos seus processos decisórios e no planejamento para os próximos meses."

A CNT, ao longo deste ano, vem trabalhando para disponibilizar, aos transportadores e à sociedade, opções para consulta dinâmica de indicadores e análise de informações do setor transportador. A Confederação lançou o Painel CNT do Transporte, disponível em cnt.org.br/painel-cnt-transporte, cujas versões para os modais aéreo e aquaviário já estão no ar. Os painéis reúnem, em um único ambiente, números que permitem desde uma visão abrangente até recortes e cruzamentos para análises específicas e segmentadas de cada modal.