Corpo de Bombeiros faz vistoria no Aeroporto de Porto Alegre

O Aeroporto de Porto Alegre passará por vistoria durante esta quarta-feira (19) realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM RS) no Terminal de Passageiros (TPS). As atividades começaram às 9h e se estenderão até o final da tarde.

Desta forma, ocorrerá movimentação de viaturas no entorno do aeroporto, bem como circulação de bombeiros uniformizados no Terminal. Durante o dia serão divulgados avisos pelo sistema de som do TPS para informar os passageiros.

As operações de check-in, embarque e desembarque ocorrerão normalmente.