Novo pedágio da Freeway em Gravataí entra em operação neste sábado

mobilização dos moradores pela troca da localização dessa praça na BR-290 no caminho de Porto Alegre para o munício da Região Metropolitana. À zero hora deste sábado (15) começa a cobrança da tarifa no novo pedágio da Freeway em Gravataí no km 60 e as atividades na praça do km 77 serão encerradas. Durante anos, houvena BR-290 no caminho de Porto Alegre para o munício da Região Metropolitana.

Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no km 19, inicia a cobrança bidirecional. A tarifa atual de R$ 9,20, paga somente em direção ao litoral, passará a ser de R$ 4,60 (metade do preço atual) e será cobrada nos dois sentidos.

Ao todo, serão 25 cabines em funcionamento em ambas as praças, entre bidirecionais, mistas e com cobrança automática. Em Santo Antônio, esse número representa um acréscimo de nove cabines em relação às 16 atualmente em operação no local. De acordo com a CCR Via Sul, responsável pela operação da rodovia, o aumento vai dar mais agilidade ao atendimento aos usuários.

última etapa das mudanças dos pedágios da concessionária CCR ViaSul , que assumiu 473,4 quilômetros, compreendendo a BR-290 (entre Eldorado do Sul e Osório), BR-101 Sul (até a divisa com Santa Catarina), BR-448 (Rodovia do parque) e BR-386, entre Canoas e Carazinho. Os pedágios novos - BR-386 e BR-101 estrearam em fevereiro . As novidades integram a, que assumiu 473,4 quilômetros, compreendendo a BR-290 (entre Eldorado do Sul e Osório), BR-101 Sul (até a divisa com Santa Catarina), BR-448 (Rodovia do parque) e BR-386, entre Canoas e Carazinho. Os