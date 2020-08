Companhia aérea lançará a Azul Conecta na próxima semana

Adquirida pela companhia aérea Azul neste ano, por R$ 123 milhões , a empresa de táxi aéreo TwoFlex mudará de nome a partir da próxima terça-feira (11). A data marcará o lançamento oficial da Azul Conecta, que será a marca da empresa área para voos regionais.

A empresa sediada em Jundiaí (SP) surgiu em 2013 a partir da união entre Two Táxi Aéreo e Flex Aero, foi absorvida pela Azul Linhas Aéreas, em um negócio iniciado em janeiro e finalizado em maio. Até então, a TwoFlex operava voos no Rio Grande do Sul, entre Porto Alegre e cidades do interior, em parceria com a Gol.

A empresa não divulga como ficarão as rotas regionais e nem antecipa informações sobre suas atuais e futuras rotas, que serão conhecidas somente na próxima semana, com o lançamento da Azul Conecta.

A Azul é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos. Com uma frota operacional de 140 aeronaves e mais de 11 mil funcionários, a companhia possui 249 rotas em 31 de dezembro de 2019.