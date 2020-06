Transportadores têm mais de 2.300 casos de Covid-19

Painel de Testagem no Transporte Rodoviário Já está disponível para consulta o, que traz um retrato do impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) sobre a saúde de trabalhadores do setor de transporte. A ferramenta, desenvolvida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), traz os resultados parciais dos testes rápidos já realizados pela instituição em caminhoneiros autônomos, motoristas profissionais do transporte de cargas, motoristas de ônibus e cobradores.

Os testes foram aplicados durante a quarta fase da campanha Transporte em Ação - Mobilização Nacional de Combate ao Coronavírus, promovida pelo Sest Senat e iniciada em 8 de junho. Da amostragem de 30.969 testes já realizados, 91,7% (28.398) foram negativos; 7,4% (2.307), positivos; e 0,9% (264), inconclusivo (testes descartados).

Entre os profissionais testados que possuíam algum sintoma da covid-19, a taxa de infecção é de 19,6%; entre aqueles que não possuíam qualquer sintoma, a taxa é de 6%. Os testes rápidos aplicados pelo Sest Senat levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus Sars-Cov-2, que provoca a Covid-19.

O painel permite que as informações sejam consultadas a partir dos resultados gerais; por perfil (sexo e idade); por Unidade da Federação de residência do profissional (um motorista que saiu de Curitiba, por exemplo, mas foi testado em São Paulo, tem o resultado computado para o estado do Paraná); e por tipo de público testado. No entanto, não é recomendável estabelecer comparações entre os indicadores de cada categoria profissional em razão de parâmetros estatísticos relacionados ao número de testes aplicados em cada um dos públicos.

Segundo o estudo, o Rio Grande do Sul ficou em 21º lugar no ranking de taxa de infecção, com apenas 75 casos positivos entre 1.948 testes realizados, ou 3,9% dos trabalhadores pesquisados.