Junta Comercial finaliza transferência de 24 milhões de documentos para armazéns do Bagergs

O processo de mudança do acervo técnico da Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) para os armazéns do Banrisul Armazéns Gerais (Bagergs), em Canoas, foi concluído. No total, 24 milhões de documentos (processos em papel), acondicionados em 35 mil caixas que ocupavam dois andares do prédio Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre, desde 3 de junho se encontram em novo abrigo.

O presidente da JucisRS, Flávio Koch, destaca que essa medida foi uma ação extraordinária, além de envolver muito trabalho para que a mudança se concretizasse Koch enfatiza que com a transferência dos processos para o Bagergs, a Junta "continua trabalhando forte e avançando em busca da desburocratização dos processos da autarquia".

No novo local, os documentos terão controle de umidade, temperatura e iluminação, além de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). Outra vantagem com a transferência para os galpões do Bagergs, segundo Koch, é que a Junta Comercial reduzirá seu custo com pagamento de aluguel, deixando de onerar os cofres públicos e colaborando com o Bagergs, órgão do governo do Estado.

Para o arquivo de todos os documentos, foram utilizadas estantes metálicas, distribuídas em 14 corredores.