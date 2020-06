Klabin implementa o primeiro caminhão dobrável do País em sua unidade do Paraná

O primeiro caminhão dobrável do Brasil começou a operar, na semana passada, nas florestas plantadas da Klabin no estado do Paraná. A inovação foi desenvolvida pela Unidade Florestal da companhia, que trouxe a tecnologia da Austrália e coordenou sua implantação em veículo próprio e adaptação ao cotidiano da área em parceria com uma empresa especializada. Neste início, o caminhão vai operar diretamente junto à frota tradicional, mas em período de testes.