Ferramenta possibilita consulta interativa de dados sobre transporte

Está no ar mais uma ferramenta para consulta dinâmica de indicadores e análise de informações do setor transportador desenvolvida pela CNT (Confederação Nacional do Transporte). Trata-se do Painel CNT do Transporte, disponível em cnt.org.br/painel-cnt-transporte. O primeiro painel disponibilizado é o do transporte aéreo de cargas e de passageiros. Nele é possível fazer consultas de dados históricos da movimentação de passageiros e de cargas com diferentes filtros, como natureza de voo, origem, destino, nacionalidades das empresas, entre outros.

Os indicadores do Painel do Transporte Aéreo permitem identificar, por exemplo, que, de janeiro a abril de 2020, no segmento - um dos mais afetados pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus -, foram 27,7 milhões de passageiros transportados, o que representa uma queda de 30,4% na comparação com o mesmo período de 2019. Já as cargas pagas e os correios transportados somaram 353 mil toneladas, o que significa uma redução de 16,7% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado.

Considerando apenas o mês de abril de 2020, a queda no número de passageiros chegou a 95,2%; e a de cargas pagas e correios foi de 48%, na comparação com abril de 2019.

O presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, explica que a ferramenta é mais uma aliada dos gestores do setor para a auxiliar na tomada de decisão, especialmente no atual momento. "A CNT está comprometida em disponibilizar indicadores atualizados, consistentes e confiáveis, que possam ser consultados e analisados de forma ágil. Isso é essencial para o planejamento e a tomada de decisão com qualidade nas organizações", destaca Vander Costa. Além disso, o novo painel busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre o setor, reunindo, em um único ambiente, números que permitem desde uma visão abrangente até recortes e cruzamentos para análises específicas e segmentadas.

Outra pesquisa, realizada pelo Departamento de Custos Operacionais (Decope) da

NTC&Logística, revela que a demanda por transportes rodoviários de cargas no Brasil voltou a avançar na primeira semana de junho, atingindo o melhor resultado em mais de dois meses, embora ainda impactada pelos efeitos da pandemia de coronavírus.

De acordo com os dados das empresas do setor, a demanda teve melhora de 1,5 ponto percentual na semana até 7 de junho, e, agora, apresenta queda de 38,27% em relação aos níveis verificados antes da crise sanitária e econômica.

Esse é o melhor resultado desde a semana terminada em 29 de março, quando o recuo da demanda atingia 26,9%. Desde o início do levantamento, exatamente em março, o menor nível foi registrado na semana até 19 de abril - queda de 45,2%.

Além da melhora na demanda, o percentual de empresas que tiveram queda no faturamento durante a pandemia diminuiu para 88%, ante 93% na semana anterior. Em meados de maio, o índice chegou a 94%, de acordo com as respostas obtidas na pesquisa.