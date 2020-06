Importação para combate à pandemia ganha serviço gratuito

A fim de apoiar os esforços da sociedade contra o avanço da Covid-19, o Grupo Pinho - que atua no setor de logística aduaneira há mais de 80 anos - está disponibilizando serviços gratuitos para facilitar a importação de equipamentos e suprimentos necessários ao combate à pandemia. A iniciativa integra a plataforma Good Actions, lançada pelo World Trade Center (WTC) Curitiba e Joinville em sua página no LinkedIn, para ajudar a dar visibilidade às boas empreitadas durante a quarentena.

"A pandemia trouxe dificuldades para todo o comércio exterior. Aviões no chão limitam o espaço no transporte aéreo, o que resulta em altas tarifas e cargas que não conseguem embarcar por falta de espaço. Temos trabalhado com parceiros com reserva de espaço nas principais rotas, para minimizar esse risco. O momento também é de união de esforços e parcerias entre empresas e empreendedores, para que todos possamos sair desta crise o quanto antes", afirma Carlos Henrique Ferreira de Souza, CEO da Pinho.

Conhecedor da complexidade do sistema aduaneiro brasileiro, o grupo está à disposição de qualquer entidade que esteja tentando viabilizar essas importações para doação, oferecendo consultoria e liberação aduaneira sem custo.

"Outro ponto muito importante é a dificuldade de acesso e contato com os intervenientes do comércio exterior, o que também afeta negativamente o processo de liberação. Temos intensificado os esforços para digitalização de todos os procedimentos, mas ainda temos enfrentado resistência de muitos órgãos", pontua.

Além dessa iniciativa, a Pinho oferece para livre acesso em seu site uma série de publicações com orientações sobre o setor aduaneiro marítimo e aéreo, entre eles, um artigo sobre como reduzir os custos logísticos no cenário de pandemia.

Entre as recomendações estão o estudo e a análise de rotas, que incluem os cancelamentos e black sailing (omissão de navios em determinados portos), o congestionamento de contêineres - como ocorrido na China -, a preparação das mercadorias e o uso de tecnologias para gerenciamento logístico.

Como funciona a plataforma Good Actions

A plataforma Good Actions busca dar visibilidade às boas ações das empresas no combate e na prevenção à Covid-19. Somos uma rede global de negócios e entendemos que o desenvolvimento econômico está associado ao bem-estar humano. Temos o compromisso de gerar mudanças positivas para a sociedade e o projeto surge desse propósito de conectar e retribuir", define Milton Fabricio, diretor-executivo do WTC Curitiba e Joinville.

Quer ver o bom exemplo da sua empresa em destaque e ao alcance de outros empresários e da comunidade do LinkedIn? É só enviar um e-mail para marketing@wtcsb.com.br com a descrição da iniciativa e a identificação da empresa. "Se você é colaborador, gestor ou empresário, divulgue sua iniciativa e a compartilhe com o mercado. Além de visibilidade, sua empresa pode criar novas oportunidades de negócios em meio à crise", convida.



Mais de 18 mil caminhoneiros já receberam auxílio com ações realizadas pela CCR ViaSul

CCR ViaSul distribui kits de alimentação e higiene a caminhoneiros

/VIASUL/DIVULGAÇÃO/JC

Em mais recente balanço, cerca de 18,5 mil caminhoneiros receberam benefícios através das ações que seguem ocorrendo nas estradas concessionadas pela CCR ViaSul O dado é indício da importância do apoio prestado aos profissionais em todo o País, contribuindo com a categoria que, mesmo ante todas as dificuldades diárias criadas pela rotina de pandemia, seguem contribuindo e abastecendo todas as necessidades diariamente.

Para o motorista Otávio Castro, que estava chegando de longa viagem por Rio de Janeiro e São Paulo, o lanche que conseguiu através dos kits de Apoio ao Caminhoneiro "caiu na medida. (...) O pessoal é bem atencioso, e, quem puder parar, pode descer, porque vale à pena, o pessoal está de parabéns. Temos todos que nos ajudar, e, da minha parte, fico agradecido pela boa ação que esse pessoal está fazendo", complementa.

Desde o dia 23 de março, quando a concessionária iniciou uma série de ações em prol dos caminhoneiros que trafegam por suas rodovias, até o dia 19 de maio, foram entregues quase 5 mil refeições, distribuídas diariamente na freeway (almoço no km 80, sentido litoral, e janta no km 69, sentido Porto Alegre), além de 10,3 mil kits alimentação e higiene.

De acordo com Diogo Stiebler, gestor de atendimento, a continuidade das ações "é a garantia de que os esforços que estamos todos fazendo para superar esta pandemia sejam cada vez mais fortes. Nós, da ViaSul, vemos esse Apoio ao Caminhoneiro como parte desse esforço de toda a população para seguirmos em frente, apesar dos obstáculos que este momento nos trouxe".

Importante lembrar que, em iniciativa conjunta com empresas parceiras, a CCR ViaSul continuará o Plano de Apoio ao Caminhoneiro, movimento global do Grupo CCR, durante todo o mês de junho.

Como parte das medidas de prevenção e contenção ao novo coronavírus, a concessionária, em parceria com as empresas SemParar, Conectcar e Veloe, operadoras de sistemas automáticos de cobrança, já distribuiu 3,3 mil tags para passagem nas pistas automáticas, com isenção de mensalidade e sem custo de adesão por, pelo menos, três meses.





Onde estão os pontos de atendimento

Vales-refeição

BR-290 (freeway) - km 80, Posto Graal, sentido litoral, das 11h às 13h30min

km 69, Paradouro Freeway, sentido Porto Alegre, das 17h30min às 19h

Kits alimentação/higiene e avaliações de saúde

BR-101 - km 15, sentido Porto Alegre

BR-290 - km 77, sentido Porto Alegre

BR-386 - km 432, sentido Porto Alegre

km 347, sentido Interior

Desinfecção de caminhões

BR-101, km 84, sentido litoral

BR-290, km 80, sentido litoral

BR-386, km 268, sentido Interior

km 374, sentido Capital