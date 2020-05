DHL Express anuncia serviços para auxiliar pequenos negócios

A DHL Express, fornecedora líder mundial de transporte expresso e logística, ativou algumas ações no mercado para ajudar pequenos e médios empresários (PMEs) a manterem a continuidade dos negócios durante a pandemia do novo coronavírus. Por meio da entrega porta a porta, a companhia garante a coleta de quaisquer produtos sem sair de casa, com envio para qualquer lugar do País*, e também oferece a novos clientes PMEs o código promocional DHLPME65, com desconto de 65% para pagamentos com cartão de crédito.

O serviço de entrega porta a porta funciona no Brasil e ao redor do mundo com atendimento imediato à solicitação de envios. A DHL Express adaptou suas operações para manter a funcionalidade das entregas mesmo durante o atual cenário. Para ter acesso ao serviço, o usuário pode ligar na central de atendimento ou solicitá-lo por meio dos canais digitais da companhia. Após o agendamento da coleta da remessa, a DHL se encarrega de retirá-la no endereço indicado e entregar ao destino final.

Nesse módulo, são permitidas remessas de quaisquer tamanhos e conteúdo (de acordo com a restrição de pesos por embarque e produtos restritos e/ou proibidos em cada país e regulamentação da Receita Federal). A entrega é feita na porta do destinatário, seja no Brasil ou em mais de 220 países e territórios. Para reduzir o contato físico, não há a necessidade da assinatura do usuário, apenas a confirmação digital. O serviço também inclui liberação aduaneira, rastreamento e embalagens DHL para proteger o conteúdo da remessa.

"Além da agilidade e conveniência, a entrega porta a porta garante segurança ao consumidor, minimizando o contato físico. Nesse período em que o isolamento social faz-se necessário, o grande diferencial é a comodidade de manter as entregas em dia sem precisar sair de casa, no tempo certo, com qualidade e rastreamento em tempo real", afirma Patrícia Starling, diretora comercial da DHL Express.

A outra facilidade disponível para pequenos e médios empreendedores é o código promocional DHLPME65, que garante 65% de desconto nos serviços e fica ativo até o dia 30 de julho de 2020 para todos os envios nacionais com pagamento via cartão de crédito. Para usufruir dele, o usuário não precisa ter conta com a DHL Express e deve utilizar o canal MyDHL como guest user para aplicar o código promocional. Esse desconto agressivo tem como objetivo ajudar que o negócio do empreendedor continue operando, seja por meio de WhatsApp, mídias sociais ou loja virtual. A DHL garante a entrega para que as vendas permaneçam ativas.

"Nosso papel é garantir a continuidade das operações para todos. O desconto oferecido com esse código promocional é mais uma opção para que microempreendedores, empresas pequenas e médias, e também pessoas físicas possam contar com um serviço logístico de qualidade e com um preço competitivo, diminuindo os gastos neste momento de restrição. Dessa forma, é possível manter o envio de quaisquer itens, seja insumos, produtos vendidos on-line, equipamentos de trabalho e documentos para qualquer lugar do Brasil ou do mundo sem a necessidade de sair de sua residência para fazer a postagem", comenta Patrícia.

No contexto do surto mundial de Covid-19, as operações comerciais da DHL Express estão sendo continuamente adaptadas para mitigar os possíveis impactos. O Deutsche Post DHL Group segue um processo de gerenciamento global permitindo a continuidade das operações com o menor impacto possível aos clientes, mesmo em caso de emergência, como o cenário atual.

"Nessa crise crítica de saúde global, nossos serviços de logística e nossa rede mundial desempenham um papel fundamental também para salvar vidas - seja enviando equipamentos e suprimentos médicos de emergência aos profissionais de saúde ou entregando bens de primeira necessidade a clientes particulares. Há diversos casos em nossa rede de transporte de máscaras, respiradores e outros materiais necessários ao combate à epidemia", completa a executiva.