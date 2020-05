Profissão de técnico em logística ganha destaque no cenário de pandemia global, e procura por mão de obra cresce

As mudanças na dinâmica de comercialização e consumo, em tempos de isolamento social, reordenaram a demanda de mercado em várias profissões. Entre elas, a do técnico em logística, responsável pelo controle de estoque, armazenagem, centros de distribuição e varejo, para citar somente algumas das áreas de atuação.

A profissão ganha destaque, pois as empresas que já trabalham com e-commerce ou que estão migrando para o comércio on-line necessitam de operadores logísticos experientes, a fim de se adaptarem ao novo modelo de negócios eletrônico.

Carlos Eduardo Lima de Morais é docente do curso Técnico em Logística no Senac EaD e explica que o aumento das operações comerciais realizadas no ambiente virtual pode ser uma oportunidade positiva para que as empresas possam retomar o crescimento de receita e faturamento.

O especialista acrescenta que essa situação que estamos vivendo apressou um pouco algumas mudanças que seriam implementadas de modo gradativo, e que o atual cenário provocou problemas na logística de transportes, em razão da urgência dos pedidos.

"Nossa locomoção em área aberta está limitada; contudo, o que impacta consideravelmente a distribuição e o atraso nas entregas é a alta concentração de fornecedores em um só país. Daqui para frente, as economias mundiais terão de adotar medidas que agilizem os processos logísticos durante tempos de crise como o que estamos vivenciando. A descentralização de compras é essencial, do contrário, iremos passar por algo parecido novamente muito em breve", acrescenta.





DICAS DAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PELO MERCADO

O docente do Senac EaD pontua algumas características inerentes ao profissional de logística, entre elas: capacidade de adaptação, domínio das principais tecnologias computacionais, visão estratégia e raciocínio lógico. As duas últimas são fundamentais, pois o funcionário será responsável por manipular grandes bancos de dados e, ainda, deve ter capacidade de transformar o material em informações relevantes para a empresa. No caso de profissionais que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho ou que estão iniciando no segmento, Carlos Eduardo destaca algumas dicas:

Fale bastante! É muito importante se destacar em um processo seletivo; no entanto, cuide bem sobre o que irá falar e como se posicionar. Muitos candidatos "pecam" na entrevista por tentar passar uma imagem ou experiência que não possuem.

Fuja de respostas padronizadas e seja sincero sobre qualidades e defeitos. O recrutador espera que você liste os pontos fracos ou que precisam ser melhorados (por exemplo, se você é tímido, mas pratica teatro para diminuir o receio de falar em público).

Cooperação é fundamental durante dinâmicas de grupo, por isso, exponha sua opinião de forma confiante, mas respeitosa e sem cortar a fala de ninguém. Certamente, isso fará você ganhar alguns pontos na avaliação.

Ser fluente em outro idioma, pois, na era da logística global, é quase certo que você precisará conversar com clientes ou colaboradores das filiais de outros países.