Black Friday testa eficiência logística do e-commerce

As vendas realizadas pelo e-commerce nesta sexta-feira, dia 29, durante a Black Friday, serão um grande teste para a eficiência logística das lojas virtuais. Na teoria, o setor preparou os estoques para entregar mais rápido e melhor, já que a maior liquidação do comércio movimenta praticamente todos os grandes centros de distribuição do País. De acordo com Rodrigo Demeterco, presidente da Capital Realty, desenvolvedora e administradora de ativos imobiliários no setor de infraestrutura logística, quanto antes todos se prepararem para cumprir as metas, mais eficiente será a operação.

O problema é que, no Brasil, apenas 34% dos galpões logísticos de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores polos, estão localizados em um raio de até 30 quilômetros das capitais, o que permite as entregas ultrarrápidas, de acordo com o mais recente levantamento da consultoria NAI Brazil. Para Demeterco, esse número é baixo para atender a demanda do e-commerce, mas utilizar centros de distribuição variados é uma solução.

"Ao trabalhar com e-commerce, o operador vai entregar para as mais diversas partes do País. É fundamental usar sistemas de logística que operem em centros de distribuição variados e de fácil acesso. Centros logísticos como o Mega, da Capital Realty, estão localizados estrategicamente em regiões que não ficam apenas no RJ ou SP, o que permite entregas ultra rápidas a diversas outras localizações do País, além de possibilitar sistemas de cross-docking, que fazem a redistribuição rápida das mercadorias e estão posicionados próximos a rodovias que dão acesso ao Brasil inteiro", explica.

De acordo com levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e pela consultoria Ebit/Nielsen, a expectativa para a Black Friday de 2019 no e-commerce é de faturamento acima de R$ 3 bilhões, com aumento de 18% em relação ao ano passado.

Ainda de acordo com Demeterco, por ser uma grande operação, a Black Friday coloca em estresse toda as partes das operações de logística de um e-commerce. "É uma oportunidade de aumento de vendas, mas traz uma grande necessidade de esforço e planejamento. Investimento em espaços adequados para a capacidade das vendas permite um ganho inestimável. Quanto mais rápida e eficiente for a sua entrega, maior será a credibilidade do negócio", afirma.

Para Samantha Schwarz, gerente de e-commerce da Infracommerce, não existe receita de bolo para o sucesso. "Fazer um passo a passo para a Black Friday é um mito. Cada empresa possui suas particularidades e deve, primeiramente, reconhecer a necessidade de seus consumidores.