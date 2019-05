Indústria ferroviária brasileira teve pior desempenho em 2018

94

O setor ferroviário brasileiro vive um momento bastante particular. Apesar do crescimento no volume de produtos e no número de pessoas transportadas nos últimos anos, a produção de equipamentos teve, em 2018, o seu pior desempenho. A renovação dos contratos de concessões e novas linhas que serão colocadas em operação, no entanto, podem mudar o cenário.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), em todo o ano passado, foram produzidas apenas 64 locomotivas no País, menor número desde 2015. Naquele ano, foram fabricadas 129 locomotivas; no ano seguinte, o total caiu para 109; e para 81 em 2017.

E não foram só as locomotivas que deixaram de ser produzidas, a indústria de vagões também sofre com a baixa demanda. Em 2017, foram feitos 2.878 vagões. No ano passado, o número caiu para 2.566. No cenário de passageiros, a realidade também é a mesma. Com uma capacidade instalada para a produção de 1.200 carros por ano, a planta industrial brasileira produziu apenas 312 equipamentos no último ano, uma ociosidade de 75%. Para este ano, a previsão é de apenas 135 carros.

"A perspectiva é a pior possível. Estamos aguardando a antecipação das renovações das concessões que aconteceram entre os anos de 1996 e 1998. A partir disso, poderemos recuperar até o número de mão de obra. Nos últimos dez anos, investimos mais de R$ 10 bilhões em tecnologia, novas instalações e inaugurações de fábricas. Precisamos das renovações para a indústria voltar a ter volumes que a façam ressurgir, pois o grande diferencial é a contrapartida que vai ser feita em investimentos imediatos, em um espaço de até cinco anos", afirma o presidente da Abifer, Vicente Abate.

De acordo com ele, entre 2014 e 2015, quando foram realizados investimentos no setor, o número de produção cresceu. "No caso dos vagões, em 2014, foram 4.703 produzidos e entregues; em 2015, 4.683. Depois desse aquecimento, os números passaram a cair na mesma proporção da queda do investimento e com a chegada do fim das concessões. A previsão para esse ano é de apenas 1.500 vagões produzidos. Como manter a fábrica, se estamos trabalhando com 80%, 90% de ociosidade?", questiona ele.

De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Joubert Flores, o baixo investimento em ampliação de linhas traz pouca renovação para o setor. "Como temos pouco investimento no aumento das redes, temos poucas encomendas de novos trens. A expectativa é que o governo vem acenando com um programa para a modernização das frotas em operação. Com isso, ganham as operadoras, que terão trens mais modernos, ganham os passageiros e ganha a indústria." Dados da associação mostram que, em 2017, foram transportados 2,93 bilhões de passageiros.