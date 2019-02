Após um ano, tarifa branca tem adesão de menos de 1%

94

668475

2019-02-08 01:00:00

Um ano após o início da vigência da tarifa branca de energia, é baixa a adesão a esse modelo de cobrança. Embora o sistema proporcione economia na conta de luz, particularmente para consumidores que utilizam energia fora do horário de pico (fim de tarde e início da noite), o número de unidades consumidoras que optaram pela modalidade correspondeu a menos de 1% do potencial para o período. Falta de conhecimento e informação, dificuldade de entendimento e riscos envolvidos estão entre os motivos sugeridos por especialistas para esse fraco desempenho.

No primeiro ano de vigência da tarifa branca, em 2018, apenas consumidores com demanda superior a 500 quilowatts-hora (kWh) poderiam aderir à modalidade, o que corresponde a um total 3,797 milhões de unidades consumidoras, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Desse total, apenas 3.082 consumidores aderiram à tarifa branca até novembro passado, o que corresponde a 0,8% do potencial. Neste ano, mais 9,988 milhões de consumidores passaram a poder optar por esse modelo de cobrança, já que o patamar mínimo de consumo exigido caiu à metade, para acima de 250 kWh.

A partir do ano que vem, não haverá mais limites mínimos, possibilitando o acesso ao modelo de cobrança a quase 80 milhões de consumidores residenciais, rurais, comerciais, industriais e de serviços públicos atendidos na baixa tensão, exceto iluminação pública e tarifa social.

Modalidade de cobrança não é adequada para todos os consumidores. Só efetivamente se beneficia da tarifa branca quem concentra seu consumo de energia entre a madrugada e as 17h. Isso porque, por esse modelo, o usuário paga valores diferentes por kWh dependendo do horário do consumo: na ponta (ou pico), fora da ponta e intermediário. O valor da energia fora da ponta - correspondente à maior parte do dia e todo o fim de semana - chega a ser cerca de 30% mais baixo que o valor da tarifa convencional, a depender da concessionária.

Mas custa até o dobro no horário de ponta - um período de três horas que varia ligeiramente de distribuidora para a distribuidora, mas fica entre as 18h e as 21h na maior parte das empresas. No horário intermediário - correspondente a uma hora anterior e posterior ao horário de ponta - o custo pode ser quase 30% maior.

Conforme levantamento da Aneel, a redução máxima chega a 15% no caso da Enel São Paulo (antiga Eletropaulo); 12% na Light, do Rio; 13% na CEB, de Brasília; e 17% na Celpa, do Pará. A autarquia alerta que essa seria a economia máxima, se nada for consumido na ponta. Mas a diminuição real depende de quanto o consumo pode ser deslocado do horário de ponta e do horário intermediário.

"Com a tarifa branca, o consumidor tem que fazer gestão de custos, conhecer seu histórico de consumo, para saber se vai ser beneficiado. Se o consumidor programar, mas a tendência não se confirmar, em vez do pretendido desconto vai pagar mais", diz a sócia líder de Power & Utilities da consultoria KPMG no Brasil, Franceli Jodas.

Para ela, a falta de certeza sobre a efetiva economia a ser obtida com a adesão e o risco envolvido com o potencial aumento de custo desestimula a mudança. "O fator econômico pode não ser tão grande para assumir esse risco", avalia. Para a executiva, a expectativa com o crescimento da adesão à tarifa branca por conta da redução dos limites mínimos de consumo é pequena, tendo em vista o baixo benefício econômico e a falta de visibilidade, que só muda com a implementação de novas tecnologias, que favorecem a gestão do gasto.

Atualmente, o consumidor não tem informações detalhadas sobre seu perfil diário de consumo. Essas informações somente podem ser obtidas com a instalação de medidores inteligentes, ainda raros nas redes das distribuidoras, que têm desenvolvido planos de investimento de informatização da rede.

As concessionárias, no entanto, são obrigadas a instalar esses equipamentos - sem custo para o consumidor - com a adesão à tarifa branca, já que é necessário para medir o consumo nos três diferentes horários. Com isso, esse detalhamento passa a ser disponibilizado depois da adesão. E, caso se observe um aumento de custo, o consumidor pode voltar à cobrança convencional.