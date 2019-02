Volkswagen Caminhões e Ônibus tem novo parceiro

94

667292

2019-02-01 01:00:00

A alemã Kroschu é a mais nova parceira da Volkswagen Caminhões e Ônibus na montagem dos veículos da marca na fábrica de Resende (RJ). A empresa passa a integrar o sistema de produção do Consórcio Modular, responsável pelo acabamento da cabine, após as etapas de armação e pintura, até sua integração ao chassi. Nessa missão, a Kroschu substitui o módulo Continental.

Foram seis meses de cuidadosa transição, e, desde o dia 2 de janeiro, os colaboradores que atuam nessa operação já integram o time da Kroschu. A Continental permanecerá fornecendo tacógrafos, painéis de instrumentos e módulos eletrônicos para os ônibus e caminhões fabricados em Resende.

"O Consórcio Modular é um dos principais ativos da Volkswagen Caminhões e Ônibus, responsável em grande parte por nosso sucesso, especialmente pela flexibilidade que proporciona e a proximidade a esses grandes fornecedores do mercado automotivo mundial. Já são 22 anos de resultados diferenciados, e estou convicto que a parceria com a Kroschu será bastante frutífera", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus e membro da Diretoria do Grupo Traton.

Com longa tradição de fornecimento de chicotes para a montadora, a atuação da Kroschu se dará em estreita parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus e as outras seis parceiras do Consórcio Modular, o inovador conceito de produção em que essas empresas dividem com a Volkswagen Caminhões e Ônibus a responsabilidade pela montagem de caminhões e de chassis de ônibus. A integração da Kroschu foi facilitada em função da grande familiaridade que tem com a cultura da VWCO.

"Essa oportunidade consolida nosso relacionamento de longa data com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sabemos que um dos segredos de sucesso do Consórcio Modular é a forte parceria que une as diferentes empresas que o compõem e estamos otimistas quanto às contribuições que poderemos dar e aos resultados que iremos alcançar", destaca Michael Kerner, diretor administrativo e financeiro da Kroschu no Brasil.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes - onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.