Consumo tem aumento de 6,9% na primeira quinzena

2019-01-25 01:00:00

O consumo de energia elétrica somou 65.195 MW médios nos primeiros 15 dias deste ano, o que corresponde a um crescimento de 6,9%, na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com dados preliminares de medição, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em seu boletim InfoMercado Semanal Dinâmico.

No Ambiente de Contratação Regulado (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, o aumento foi de 7,7%, índice que considera a migração de consumidores para o mercado livre (ACL). Desconsiderando esse movimento, o consumo seria 8,8% maior, influenciado pelas altas temperaturas registradas no começo de 2019, explicou a CCEE.

Já no Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, o consumo cresceu 5,1%, considerando a migração. Sem contar as novas cargas oriundas das distribuidoras, o consumo apresentaria elevação de 2,3%.

Entre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, incluindo dados de autoprodutores, varejistas, consumidores livres e especiais, destaque de alta para os setores de bebidas ( 8,4%), transporte ( 8,2%), minerais não metálicos ( 7,1%) e de serviços ( 5,6%), quando a migração não é considerada na análise. Por outro lado, alguns setores seguem apresentando retração no consumo, caso dos ramos de veículos (-6,4%), têxtil (-1,7%) e metalurgia e produtos de metal (-1,7%).

A demanda por eletricidade no País bateu recordes na semana passada, ao alcançar 87 mil MW (megawatts) na tarde de quarta-feira, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na terça-feira, já havia batido a marca de 85,8 mil MW pela primeira vez na história.

De acordo com o operador, os recordes refletem as altas temperaturas registradas no período, que elevam o uso de aparelhos de ar-condicionado.

Em nota, o ONS diz que o elevado consumo ocorre em dias atípicos no País, devido a restrições no sistema de operação. Uma delas é a indisponibilidade da linha de transmissão responsável pelo escoamento da energia de Belo Monte, no Pará. O sistema foi paralisado após a queda de três torres de transmissão no dia 13.

Também está fora de operação um dos polos da linha de transmissão das usinas do rio Madeira, em Rondônia, devido a problema técnico na subestação de Porto Velho. O operador diz que a causa do problema está sendo investigada. "Apesar dessas ocorrências no Sistema Interligado Nacional (SIN), não houve interrupção no fornecimento de energia", disse o ONS.