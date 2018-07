Brasília, Curitiba e Natal são os melhores aeroportos

Os aeroportos de Brasília (DF), Curitiba (PR) e Natal (RN) foram eleitos os melhores terminais do País, com base nos resultados consolidados do ano de 2017 da pesquisa de satisfação do passageiro. Eles receberam o prêmio Aeroporto Brasil 2018, que condecorou o melhor terminal por classes - até 5 milhões passageiros, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões. Gol e Azul foram as premiadas entre as companhias aéreas em 2018. A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu no Aeroporto Internacional de Brasília.

Nesta edição, a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação ampliou a premiação para 10 categorias e premiou também os melhores terminais em cada uma das três classes, tornando mais igualitária a concorrência entre os 15 principais aeroportos pesquisados. Além disso, a edição deste ano condecorou o melhor aeroporto nos últimos cinco anos da pesquisa, Curitiba, que em 21 rodadas levou nove vezes o título. Além disso, o aeroporto de Manaus foi o que mais evoluiu em relação a si mesmo no período, com 33%.

De acordo com o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério, Dario Lopes, a escolha dos vencedores foi apontada pelos próprios passageiros de voos domésticos e internacionais, com base nas 54,5 mil pessoas entrevistadas ao longo de todo o ano de 2017. "Nosso objetivo com esse prêmio é enaltecer os aeroportos melhor avaliados pelos nossos clientes, visando a estimular a melhoria da prestação e da qualidade dos serviços ofertados", disse Lopes.

O Aeroportos Brasil é um evento anual e a premiação é feita com base na consolidação das quatro rodadas trimestrais da pesquisa, utilizando as entrevistas realizadas pela Praxian - Business & Marketing, que tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%.

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro completou cinco anos de existência, avaliando 38 indicadores em 15 aeroportos, que recentemente foi ampliada para 20. Nesse período, foram mais de 300 mil entrevistas realizadas e os dados mostram que houve 11% de evolução média nos cinco grupos avaliados - infraestrutura, facilidades aos passageiros, órgãos públicos, companhias aéreas e transporte público.

A avaliação dos passageiros mostra que houve uma melhoria de 30% no preço dos produtos comerciais e 29% nos preços dos alimentos, apesar de ainda serem as principais reclamações dos entrevistados. A disponibilidade de tomadas aumentou 24% e a internet/Wi-Fi, 12%. Outro quesito que melhorou foi a velocidade na restituição de bagagem (21%) e a sua integridade (16%).

Dados SAC mostram que os entrevistados que possuem maior grau de escolaridade e maior renda costumam dar notas menores na pesquisa. O mesmo acontece entre os passageiros mais frequentes. Já os viajantes estrangeiros dão notas maiores do que os brasileiros. Mas de 2013 para 2017, o indicador que mede a satisfação geral do passageiro passou de 3,85 para 4,36, mostrando uma melhoria nos serviços prestados pelas concessionárias e a Infraero.