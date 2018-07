Brasileiro conhece pouco sobre coleta e reciclagem

A maioria dos brasileiros sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva e o que acontece com o lixo doméstico que gera em casa - mais de 1 quilo por habitante por dia. E, apesar de dizer que a preocupação com o meio ambiente é um dos maiores temas da atualidade, grande parte das pessoas não separa o lixo corretamente em suas casas - apenas uma em cada quatro pessoas o faz. Apenas 35% disseram que é fácil encontrar informações sobre como se deve fazer a coleta seletiva em sua cidade.

Os dados resultam de uma pesquisa Ibope feita por encomenda da cervejaria Ambev. Foram entrevistadas, por telefone, 1.816 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiabilidade é de 95%. O objetivo do levantamento é entender a relação do brasileiro com o lixo, segundo Filipe Barolo, gerente de sustentabilidade da Ambev.

O dado que mais surpreendeu positivamente, segundo Barolo, foi o de que 88% dos entrevistados dizem se preocupar com o meio ambiente, e 97% dizem achar que a reciclagem é importante. "Mas também descobrimos que 66% sabem pouco ou nada sobre coleta seletiva, e que 39% da população não separa sequer o lixo orgânico das demais partes."

Quase 70% das pessoas entrevistadas dizem prestar atenção na hora da compra e escolher embalagens recicláveis. Porém, quando se pergunta sobre a reciclabilidade dos materiais, as respostas apontam desinformação: 77% sabem que os plásticos são recicláveis, mas apenas 40% sabem que garrafas PET são recicláveis - e elas são plásticas. De acordo com o levantamento, 64% sabem que o vidro é reciclável, e 50% sabem que o papel também é. E apenas 5% das pessoas sabem que embalagens longa vida são recicláveis.

Outra surpresa aparece nas respostas sobre o alumínio. O Brasil é campeão na reciclagem de latinhas, mas só 47% sabem que esse material é reciclável. "Vimos que há muito espaço para melhorar a comunicação", diz o executivo da Ambev. A empresa passou a usar vasilhames retornáveis de vidro nas cervejas Brahma e Skol há 4 anos. E a pesquisa detectou que 72% das pessoas sabem pouco ou nada sobre as retornáveis.

"Queremos aumentar a quantidade de envases retornáveis e reciclados. Uma de nossas metas socioambientais é que, até 2025, 100% dos produtos estejam em embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de material reciclado", afirma Barolo.

A Ambev lançou a primeira PET 100% reciclada do mercado brasileiro em 2012, e hoje 56% das garrafas de Guaraná Antarctica são envasadas nesse tipo de embalagem. Atualmente, cerca de 33% da produção total de PET da Ambev é feita a partir de material reciclado, segundo a empresa.