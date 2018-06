Mercado internacional de cargas deve crescer

Jefferson Klein, de Bento Gonçalves

A greve dos caminhoneiros e a crise cambial da Argentina, principal destino de produtos manufaturados do Rio Grande do Sul, impactaram as exportações gaúchas em maio. Conforme levantamento realizado pela Fiergs, as exportações totais do Estado no mês passado, em comparação ao mesmo período de 2017, tiveram queda de 0,8%, ficando em US$ 1,77 bilhões. Apesar dessa diminuição, o presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), Francisco Cardoso, um dos palestrantes da Transposul, que se encerra nesta sexta-feira, manifesta otimismo quanto ao futuro da logística entre as nações.

"Vejo como muito boas as expectativas para o transporte rodoviário internacional de cargas já que as economias do Brasil e Argentina estão em fase de crescimento e ainda temos volume de negócios crescentes com o aumento das relações do Paraguai com o Brasil", ressalta o dirigente. Sobre os reflexos para os setores logísticos nacional e internacional com a recente paralisação dos caminhoneiros, o presidente da ABTI enfatiza que houve um acúmulo muito grande de cargas em fronteiras após o final da greve. Essa situação acabou proporcionando um represamento que triplicou a quantidade de caminhões em Uruguaiana, o que gerou atrasos em entregas e coletas e enormes prejuízos para exportadores, importadores e transportadoras.

Cardoso alerta para o impacto do custo da ociosidade. O dirigente destaca que as tarifas do transporte rodoviário internacional de cargas são formadas por fatores como distância e tempo de viagem, sendo o maior gargalo a retenção de caminhões em fronteiras com cargas de importação.

De acordo com a Fiergs, o Rio Grande do Sul deixou de faturar mais de US$ 271 milhões com as exportações por conta da paralisação dos caminhoneiros. Em contrapartida, as importações totais em maio, por sua vez, subiram 11,7% no Estado, em relação ao mesmo mês no ano passado, fechando em US$ 789 milhões. No acumulado do ano, entre janeiro e maio, as exportações gaúchas foram de US$ 9,19 bilhões, o que representa alta de 39% em relação ao mesmo período de 2017. Desse total, a indústria foi responsável por US$ 6,83 bilhões, elevação de 45,8%. Quanto às perdas no País, a Fiergs calcula que o valor das mercadorias que deixaram de ser embarcadas no mês passado em âmbito nacional, por conta da greve dos caminhoneiros, alcançou US$ 2,94 bilhões.