Código de defesa do contribuinte avança no Congresso Nacional

Conforme a publicação, o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva, se reuniu com o relator do projeto, deputado Pedro Paulo (PSD/RJ), e compartilhou alguns pontos que considera críticos. Entre eles, a reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de atos praticados por servidor público sem a estrita observância da legislação tributária; a criação de novos critérios para responsabilização solidária, dificultando a responsabilização de sócios como solidários e exigindo prévia comprovação judicial ou administrativa de dolo, fraude ou simulação e a retirada de exigência da Certidão Negativa de Débitos (CND) para contratação com ente público.

Em seu site, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional) se posicionou de maneira contrária à iniciativa, apelidada pela entidade de "Código de Defesa do Sonegador".

"Ao invés de multar o contribuinte de uma vez, o Fisco precisará primeiro notificar para depois fazer a autuação. Terá ainda que esperar o tempo para a defesa prévia, analisar a defesa prévia etc. Ou seja, passar por todo um processo de julgamento como há em qualquer área do direito e que ainda não se vê na tributária”, explica o deputado.

Entre os pontos de destaque do projeto, está a não obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e o imediato exercício do direito de defesa. O texto prevê medidas, como a necessidade de emissão prévia de notificação autorizando o trabalho de fiscalização e a análise da defesa do contribuinte antes da autuação fiscal.

Conforme o deputado, após a aprovação do requerimento de urgência, será feita uma audiência pública, além de diversas reuniões técnicas. A ideia é que a proposta seja votada no plenário da Câmara Federal até o fim deste semestre legislativo, em meados de julho.

Na terça-feira passada, foi aprovado o requerimento de urgência para o Projeto de Lei Complementar 17/22, que institui um código de defesa dos contribuintes. De autoria do deputado Felipe Rigoni (União-ES) e outros 31 parlamentares, a proposta estabelece normas gerais sobre direitos, garantias e deveres do contribuinte, especialmente quanto a sua interação com a Fazenda pública.

Projeto de Lei visa combater insegurança jurídica ao contribuinte

O texto possui 37 artigos e se inspira na Tax Payer Bill of Rights, a Declaração de Direitos do Contribuinte dos Estados Unidos.

Autor do projeto, o deputado Felipe Rigoni, porém, garante que a proposta vem sendo muito bem aceita por diferentes partidos, além de contar com o apoio de associações comerciais. A autoria é compartilhada com parlamentares do PSD, MDB, PSDB, PSB e Novo como forma de externar força política.

O pessimismo de Olenike é exemplificado com uma outra lei, sancionada em 2010, e que teve pouco efeito prático desde então: o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. A data cívica prevê que - todo o dia 25 de maio - órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e pela arrecadação de tributos e contribuições promovam, em todas as cidades onde possuírem sede, campanhas de conscientização sobre os direitos e deveres dos contribuintes. “Se não cumprem nem o que está previsto nesse dia, achamos difícil que o código saia”, critica.

O presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike, torce pelo avanço do PLP no Congresso Federal, embora não perceba vontade política para que isso ocorra. "Esse projeto de lei não é o primeiro a tratar do assunto. Achamos difícil de ser aprovado, porque não vemos uma vontade política do governo para que esse código seja criado", avalia Olenike.

A implementação de um Código de Defesa do Contribuinte, por sua vez, é visto como um artifício válido para promover um ambiente de confiança na relação entre o Fisco e os contribuintes, deixando mais claro o que é de direito das pessoas físicas ou jurídicas que pagam os impostos, a exemplo do que ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990.

Os dados fazem parte de estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) divulgado no ano passado e ajudam a demonstrar o tamanho do desafio de quem necessita acompanhar a legislação de tributos do País.

Projeto pode facilitar atuação do contador

O contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) Felipe da Rocha Paesi vê como positiva as medidas em torno do PLP 17/2022 e acredita que o próprio trabalho do contador poderá ser beneficiado a partir dele.

“Os direitos e garantias estabelecidos aos contribuintes certamente facilitarão os trabalhos dos contabilistas, simplificando a sua atuação, e permitindo a resolução de muitas demandas e situações antes mesmo da instauração de processos administrativos ou judiciais”, afirma.

Na avaliação do contador, o próprio Fisco poderá se beneficiar com a proposta, visto que o objetivo é promover uma melhor dinâmica de relações com o contribuinte. “Trará equilíbrio entre as partes, com respaldo legal e haverá a possibilidade de instruir novos caminhos e rumos para a instrução mais favorável aos processos de fiscalização”, analisa.

Paesi destaca ainda que o projeto de lei prevê a utilização da arbitragem para a resolução de controvérsias tributárias, sendo que a sentença arbitral será vinculante e produzirá os mesmos efeitos que a decisão judicial.

O texto altera ainda algumas regras previstas no Código Tributário Nacional. Determina, por exemplo, que a ação para a cobrança de tributo prescreverá em três anos, e não em cinco, como é hoje.

“O PLP 17/2022 normatiza e inova ao trazer uma maior paridade no trato entre a fiscalização e os contribuintes, complementando situações e incluindo soluções para os casos que haja o desfavor deste último”, afirma.