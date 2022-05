Propostas de impostos sobre dividendos e taxação de fortunas voltam ao debate

Em maio do ano passado, levantamento publicado pela Oxfam Brasil em parceria com o Instituto Datafolha mostrou que mais da metade dos brasileiros (56%) defende o aumento de impostos para financiar políticas públicas sociais, como investimento em educação, moradia e saúde aos mais necessitados do País, e 84% concordam que os mais ricos devem pagar mais impostos para financiar esses serviços públicos.

Intitulada Nós e as Desigualdades, a pesquisa revela ainda que 86% dos brasileiros e brasileiras afirmam que o governo tem a obrigação de reduzir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres e 85% pensam que o poder público precisa reduzir as desigualdades regionais no Brasil.

Aos poucos, medidas convergentes à opinião pública revelada pelo estudo começam a ganhar força ao redor do mundo, em especial, após a pandemia do novo coronavírus. Em abril deste ano, por exemplo, o FMI (Fundo Monetário Internacional) sugeriu aos países que enfrentam problemas de falta de recursos públicos que avaliem aumentar as taxas sobre empresas que tiveram lucros acima da média em meio à crise sanitária. O órgão, porém, não detalhou como essa taxação poderia ocorrer na prática.

A alegação é de que muitos governos deram auxílios econômicos durante a pandemia, como reduções de impostos, que serviram de suporte para empresas e famílias em um momento de dificuldade. Por outro lado, isso levou ao aumento do endividamento dos governos, que agora se encontram com menor poder financeiro para seguir apoiando áreas necessitadas. No Brasil, por exemplo, a dívida pública federal deve alcançar R$ 6,4 trilhões neste ano, conforme previsão do Tesouro Nacional.

Outro exemplo se deu na Argentina, no final de 2020, quando foi aprovado o que ficou conhecido como "imposto de grandes fortunas", uma lei que tributa uma única vez patrimônio de mais de 200 milhões de pesos argentinos. O percentual de taxação varia entre 2% e 3,5% quando a fortuna declarada ao Tesouro ultrapassar 35 milhões de dólares.

No Brasil, o debate relacionada a esse movimento ganhou um novo capítulo no dia 9 de maio, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o andamento de uma reforma do Imposto de Renda (IR) mais enxuta, criando taxação sobre dividendos, que é a parte do lucro das companhias distribuída aos acionistas, além de uma redução na tributação sobre as empresas.

A minirreforma tributária envolveria a redução da alíquota de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), dos atuais 34% para 30%. Os dividendos, por sua vez, seriam taxados em 10% (hoje, eles são isentos). Se aprovadas, as medidas entrariam em vigor em 2023.

"A hora é agora. Já aprovamos a reforma da Câmara dos Deputados, está travada no Senado. Podemos fazer versão tributando os super ricos e reduzindo os impostos sobre as empresas, é o que falta para receber os investimentos de fora", afirmou Guedes

O projeto mencionado pelo ministro que se encontra paralisado no Senado prevê taxação de lucros e dividendos de 15% e tributação do lucro das empresas de 34%. Ou seja, a minirreforma do governo federal teria alíquotas mais brandas nesse sentido.

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator da proposta do Imposto de Renda no Senado, é crítico ao conteúdo da peça já aprovada no Congresso Nacional e vê como positiva a fala recente de Guedes. "Havendo uma efetiva redução da tributação das empresas e uma simplificação de suas obrigações, vejo como positiva a fala do ministro", afirmou.

Segundo o senador, a proposta que veio da Câmara precisaria de vários ajustes para se tornar viável. "A partir do momento em que a reforma seja para simplificar, para reduzir a tributação e não prejudique os contribuintes, a chance de avanço da matéria ganha corpo", afirmou.

Enquanto a equipe econômica do governo federal estuda mudanças para empresas, a pasta não prevê alterar neste ano o reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. A análise jurídica é de que há restrições impostas pela legislação eleitoral, uma vez que a medida ampliaria a faixa de isenção.