Planejamento da aposentadoria deve estar na mira dos novos empreendedores

O cálculo do benefício adotado pelo INSS utiliza o percentual de 80% dos maiores salários do segurado, desde julho de 1994 até o mês do requerimento da aposentadoria, gerando a média desses valores já devidamente corrigidos monetariamente. O contador do CRCRS acrescenta ainda que caso o empreendedor tenha ficado um período sem contribuir, ele pode colocar em dia o recolhimento. "É possível regularizar os pagamentos atrasados, porém, os valores tem multa e juros o que onera bastante o processo", alerta.

Para o contribuinte individual que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja garantir uma aposentadoria por idade com valor do benefício maior que o salário mínimo, a opção a ser escolhida é a do Plano Normal, cuja alíquota é de 20% sobre o rendimento. Lembrando que essa taxa de 20% é limitada ao teto do INSS. Portanto, quando a remuneração excede o limite, não é preciso recolher além disso. Na última quinta-feira (20), o Diário Oficial da União (DOU) confirmou que o valor máximo de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS vai subir de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 em 2022. Este também será o valor de referência máximo para calcular as contribuições à Previdência Social.

O empresário que não presta serviço e não possui relação de emprego com pessoa jurídica pode optar por contribuir com 11% sobre o salário mínimo, conforme o Plano Simplificado da Previdência Social. Neste caso, contudo, o segurado não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não poderá utilizar este tempo para outros regimes da previdência social. Além disso, o valor da aposentadoria será de um salário mínimo.

Mas há também situações em que os empresários recebem os dividendos da empresa, que é a divisão de lucros entre sócios. Nesta circunstância, a alíquota a ser paga para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é o órgão público responsável pelo pagamento da aposentadoria e de outros benefícios aos trabalhadores, será de 20% sobre o valor total que recebeu no mês.

Segundo ele, é fundamental que o profissional liberal planeje e execute o que for proposto para a sua aposentadoria a fim de que não venha sofrer consequências e prejuízos em sua qualidade de vida ali na frente. Conforme Azambuja, no caso dos empresários que recebem pró-labore, o percentual de contribuição a ser pago ao INSS será de 11% sobre o valor mensal de seus rendimentos.

“Os empresários, em geral, são obrigados a terem contabilidade regular e a contribuir para a previdência social sobre o valor do pró-labore”, introduz o contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) Luis Fernando Azambuja, sendo o pró-labore a remuneração que o sócio ou gestor de uma empresa recebe pelo trabalho realizado.

A aposentadoria do empresário é vinculada ao grupo de contribuintes individuais. Apesar de receber um diferente enquadramento, possui as mesmas regras e benefícios dos demais trabalhadores. Como primeiro passo para ingressar no Regime Geral de Previdência, esse profissional deve realizar o cadastro de contribuinte, que pode ser feito em uma agência do INSS ou por telefone, discando 132.

Para esses novos empreendedores, um dos pontos que não pode ser deixado de lado em seu planejamento financeiro é a sua própria aposentadoria. Diferente dos trabalhadores enquadrados na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) - que têm a sua contribuição à Previdência Social descontada automaticamente do salário - é o próprio empreendedor, em geral, que deve administrar e recolher as suas contribuições ao sistema.

O número de novos micro e pequenos negócios abertos em 2021 apresentou um crescimento de 30% em relação a 2020, conforme uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No último ano, foram criadas 3.782.437 novas empresas, maior volume registrado desde 2018. Com o desemprego formal em alta (taxa de 12%, conforme dados recentes do IBGE), o empreendedorismo tem se tornado uma das principais alternativas de renda para milhões de brasileiros, o que, em parte, explica a tendência de crescimento de novos negócios.

O que é necessário para o MEI se aposentar por conta própria?

Contribuição é recolhida por meio do pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) FREEPIK.COM/JC

Após o início da pandemia da Covid-19, a procura pela formalização por meio do registro como Microempreendedor Individual (MEI) se acelerou no País. Somente em 2020, foram registrados 2,6 milhões de novos MEI, o que significou o maior número em cinco anos, de acordo com levantamento feito pelo Sebrae com dados da Receita Federal.

Questionamentos sobre a aposentadoria e demais benefícios previdenciários são recorrentes nos serviços do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). “Dúvidas relacionadas aos benefícios previdenciários no geral, como auxílio-doença, maternidade e aposentadoria são sempre muito recorrentes nos atendimentos que o Sebrae presta ao MEI ou para pessoas que desejam se tornar MEI. As principais dúvidas se concentram em saber quem tem direito e como solicitar o benefício”, comenta a especialista em MEIs do Sebrae-RS, Giulia Mattos.

Para esse grupo, a contribuição à aposentadoria ocorre por meio do pagamento mensal da guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS. “Os microempreendedores individuais (MEI) têm como obrigação o pagamento mensal do DAS e é por meio deste documento que contribuem para a previdência social. A alíquota é fixa de 5% sob o salário-mínimo vigente”, informa Mattos.

De acordo com a Medida Provisória n° 1.091/2021, o valor do salário-mínimo para 2022 subirá de R$ 1.100 para R$ 1.212. Com isso, as contribuições dos MEIs também sofrerão um reajuste a partir de fevereiro. O valor referente ao INSS será de R$ 60,60, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Lembrando que os microempreendedores que exercem atividades ligadas ao comércio e indústria pagam R$ 1 a mais referente ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Já os vinculados a serviços contribuem com R$ 5 a mais, referentes ao ISS (Imposto sobre Serviços).

Conforme a nova regra prevista na Reforma da Previdência, para o MEI ter direito à aposentadoria por idade, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65 anos. Além disso, é necessário um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e de 20 anos para os homens, a contar do primeiro pagamento em dia. “Essa regra se aplica para aqueles que começaram a contribuir para a previdência a partir de novembro de 2019”, esclarece a especialista do Sebrae-RS. Conforme ela, para os que contribuíam antes dessa data, a idade cai para 60 anos no caso das mulheres e se mantém em 65 para os homens. Para ambos os sexos, o tempo de contribuição deve ser de 15 anos neste caso.

As regras da previdência do MEI preveem ainda que o benefício se dê apenas por idade ou por invalidez. Caso o microempreendedor individual queira se aposentar por tempo de serviço, ele deverá complementar o percentual de contribuição sobre o valor do salário mínimo. A complementação é feita por meio de aplicação da diferença entre o percentual pago e o percentual de 20%. “Deste modo, a alíquota de complementação para o MEI será de 15%, já que 5% já é pago via DAS todo o mês”, detalha Mattos. Esse adicional pode ser efetuado mês a mês ou de uma só vez no momento da solicitação da aposentadoria.

Se permanecer com a contribuição de 5%, o valor da aposentadoria do MEI será de um salário mínimo, mas se decidir complementar com os 15%, o valor será maior, conforme cálculo com base nas contribuições realizadas pelo segurado durante todo o seu histórico.

Caso o assegurado já tenha contribuído de outras formas antes de se tornar MEI, esses aportes também serão contabilizados. “As contribuições feitas antes da formalização como MEI continuam a valer. Quando o trabalhador é contratado via CLT, recebe um número de cadastro do PIS e todos os valores recolhidos vão para esse cadastro de forma automática”, esclarece a especialista.