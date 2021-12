As tendências e os desafios para a contabilidade no próximo ano

Novas tecnologias, automação, inteligência artificial, atualização profissional, atendimento personalizado e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O que esses diferentes temas têm em comum? Todos se apresentam como tendência e desafios para o próximo ano na área de contabilidade.

O próximo ano também marcará a conclusão do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: o eSocial. Criado em 2014, a implantação do Sistema informatizado de prestação de informações de empresas e trabalhadores deve ser finalizada em meados de 2022, o que demandará de todas as empresas, independentemente de seu segmento e de seu porte, uma adequação para o envio dos dados previstos na legislação por meio da ferramenta digital.

Com esse cenário de rápida transformação na área, é possível prever um próximo ano desafiador para os contadores e escritórios de contabilidade, mas também um ciclo de aprendizados e oportunidades. Daqui para frente, também, não haverá espaço para permanecer preso a modelos antigos, conforme alerta a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado (CRCRS), Ana Tércia L. Rodrigues.

“O mercado está sempre muito ativo e aquecido, com um grande gargalo de profissionais com preparação. Por isso, é necessário se preparar neste momento de transição dentro de um modelo cada vez mais digitalizado”, ressalta a contadora.

Conforme a presidente do CRCRS, a afinidade com as novas tecnologias e tendências do setor deve vir acompanhada de competências comportamentais, também conhecidas como soft skills. Entre as diferentes habilidades pessoais que estão sendo cada vez mais valorizadas no mercado, Ana Tércia aponta atenção especial para duas delas: comunicação e liderança.

“Passamos por um momento de diversas crises. Portanto, o profissional que souber se comunicar com a sua equipe, clientes e fornecedores e que souber ser um bom gestor terá um melhor desempenho aos desafios atuais”, avalia.

A modernização da área, no entanto, não passa somente pela qualificação dos profissionais de contabilidade. O poder público e seus diferentes órgãos reguladores possuem papel central para aperfeiçoar o ambiente digital que vem sendo desenvolvido no setor. Para a presidente do CRCRS, o governo federal está dando alguns sinais favoráveis a esse momento de mudanças. Um exemplo, segundo ela, é a lei da liberdade econômica aprovada em setembro deste ano, cujo objetivo é reduzir a burocracia de atividades econômicas e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas.

A contadora, pondera, contudo, que ainda há muito a evoluir no chamado governo digital, especialmente quando se trata de ambiente tecnológico. “Não queremos nada demais. Queremos poder trabalhar e cumprir os prazos, algo que, muitas vezes, não é possível porque os sistemas não estão dando conta”, critica. No início de dezembro, a contadora exemplifica que o governo precisou limitar aplicações robotizadas no portal e-CAC como forma de solucionar diversas instabilidades no acesso ao sistema.