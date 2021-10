Programa do BRDE para mulheres já ultrapassa R$ 106 milhões em contratos

Lançado há seis meses pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o programa de crédito especifico para mulheres empreendedoras já superou a marca de R$ 106 milhões de operações aprovadas. Nesse período, o banco liberou 430 pedidos nos três Estados do Sul, beneficiando empresas de todos os portes. Apenas no Rio Grande do Sul, o BRDE contabiliza R$ 43 milhões em financiamentos autorizados, em especial para os setores do comércio e serviços.

"O resultado demonstra que as mulheres são participantes ativas da comunidade de negócios e oferecem relevante contribuição para o desenvolvimento da região. O programa traz impactos econômicos e sociais, reduz a desigualdade no acesso ao crédito, uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Apoiar o empreendedorismo das mulheres significa inserção social, mais riqueza e renda para o Sul.", afirma a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos.

Com a finalidade de apoiar empresas que tenham mulheres no comando (ou com mínimo de 40% de sócias) e produtoras rurais, o BRDE Empreendedoras do Sul oferece financiamento para investimentos fixos e capital de giro.

Além de criar um produto específico para as mulheres, internamente a instituição atua de maneira objetiva em favor da diversidade na sua governança. Há poucos dias, o BRDE se tornou o primeiro banco de fomento do país a receber o selo Women On Board, conferido a companhias com no mínimo duas mulheres com assento no Conselho de Administração. Pouco mais de 60 empresas do Brasil têm esse reconhecimento por estimular o aumento de participação das mulheres em cargos de liderança e conselhos. A instituição reúne três mulheres no Conselho de Administração.