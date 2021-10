Eventos de contabilidade iniciam na Capital

Porto Alegre recebe, a partir desta terça (19) até quinta-feira (21), dois dos maiores eventos da área contábil na América Latina: a XVIII Convenção de Contabilidade do RS e XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade. No formato virtual, o evento vai reunir mais de 30 palestrantes renomados em suas respectivas áreas de atuação. As palestras magistrais estão por conta do especialista em novas tecnologias Tony Ventura, da multiempreendedora Carol Paiffer, da empresária e escritora Martha Gabriel e do escritor e rabino Nilton Bonder. A cerimônia de abertura ocorre nesta terça-feira (19), às 9h30, no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs).

Os eventos têm como tema central a “Contabilidade e Tecnologia – Aliança para o Desenvolvimento das Nações”, que proporcionará debates em torno de temas contemporâneos, com reflexos no cotidiano da profissão, com palestrantes renomados no cenário contábil nacional e internacional. A expectativa é que cerca de 700 pessoas compareçam ao evento presencialmente, que seguirá protocolos de segurança contra a Covid-19, e 1700 inscritos acompanhem virtualmente através da plataforma: https://cic-ccrs.com/

Segundo a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), Ana Tércia Rodrigues, a ocasião representa a retomada gradual dos eventos presenciais e destaca que será feito “da forma que é possível”. Um dos focos do evento será a integração da tecnologia na área contábil, cada vez mais urgente com o passar dos anos. “Além disso, os palestrantes vão falar sobre o futuro das relações entre as pessoas e a inteligência artificial”, pontua.

A programação está dividida entre cinco ecossistemas: futurismo contábil, tecnologia e criatividade, liderança, protagonismo e sustentabilidade. Este último, na visão da presidente, sendo o assunto mais desafiador. “Temos que debater a mentalidade e posicionamento dos profissionais e ter uma mente adaptada para absorver a tecnologia. É um novo momento de entender as mudanças”, afirma.