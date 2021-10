Prazo para apoio fiscal do BRDE é ampliado

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está recebendo inscrições para seleção pública de projetos que terão apoio da instituição por meio de leis de incentivo fiscal. As entidades interessadas tem até o dia 15 de outubro para realizar o cadastramento de suas propostas ou concluir os processos em andamento. O formulário segue disponível exclusivamente na forma digital no Portal de Incentivos.

O prazo encerrava no dia 30 de setembro, mas foi prorrogado em decorrência das limitações ainda impostas pela pandemia de Convid-19 na obtenção dos documentos necessários. Várias entidades relataram dificuldades nas últimas semanas na liberação de autorizações dos processos, o que limitaria o acesso à seleção promovida pelo banco.

Já são mais de 400 entidades da região Sul que, até o momento, encaminharam os seus processos ou o iniciaram o cadastramento. A iniciativa do BRDE constitui parte de sua política de responsabilidade socioambiental e compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aplicando recursos nos três estados do Sul do País.

Desde 2015, o BRDE já disponibilizou mais de R$ 23,7 milhões para instituições dos três Estados. No ano passado, foram selecionados 106 projetos, que totalizaram R$ 4,3 milhões. Os projetos selecionados terão os recursos disponibilizados até o dia 28 de dezembro deste ano.