CRCRS inaugura nova sede no bairro Petrópolis

O Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS) está, oficialmente, de casa nova. A autarquia inaugurou, na terça-feira, sua nova sede definitiva, em Porto Alegre. O espaço, localizado no bairro Petrópolis, foi pensado a partir de conceitos baseados na economicidade, acessibilidade e sustentabilidade, seguindo um processo de modernização do Conselho. A nova sede está instalada em três andares, com entrada pela Rua Gutemberg, 151 (andares 11º, 13º e 14º) e ocupa uma loja no térreo para atendimento ao público, cujo acesso é pela avenida Senador Tarso Dutra, 170, loja 101.

Após o temporal que devastou a cidade no início do ano de 2016, o CRCRS fez um projeto para a reconstrução da sede antiga, que ficava localizada na Rua Baronesa do Gravataí. Porém, segundo afirma a presidente, Ana Tércia Rodrigues, a ideia acabou se tornando inviável. Foi assim que a necessidade de se instalar em um ambiente próprio, corporativo e moderno foi evoluindo e, em 2019, as atividades do Conselho mudaram para o novo endereço, mas sem inauguração oficial. Com a pandemia de Covid-19, não foi possível realizar eventos em 2020. "Acabamos postergando a inauguração. Mas esse é o momento de marcar a transição da nossa mudança de casa e do mundo", explica Ana Tércia.

Com o desafio de proporcionar um ambiente baseado no conceito de compartilhamento de espaços, a nova sede conta com um auditório para cerca de 90 pessoas, nomeado Antônio Carlos de Castro Palácios, ex-presidente do Conselho. "Foi um palestrante, professor, incentivador da educação continuada", destaca a dirigente. Já o elevador leva uma placa comemorativa com o nome do ex-vice-presidente Paulo Schnorr, que era uma pessoa com deficiência (PCD). Ambos já são falecidos. "Nossa história é contada com pessoas protagonistas e patrimônio", afirma a presidente, destacando a necessidade de perpetuar a memória da autarquia.

Ainda segundo Ana Tércia, o importante, para o CRCRS, é levar a cultura da entidade independentemente do lugar que esteja. "Queremos que a profissão se sinta valorizada neste espaço", diz.