Regras para antecipação de recebíveis impulsionam mercado

Importante recurso para o fluxo de caixa das empresas, os recebíveis são todos os valores e ativos que uma empresa ou pessoa tem para receber, como pagamentos em cartão ou boleto bancário emitido, entre outros. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso de cartões de crédito e débito representou 46,4% do consumo das famílias no último trimestre de 2020. Ou seja, por representarem o cerne do faturamento dos negócios, podem ser importantes aliados na gestão financeira.

Atento a esse mercado, o Banco Central (BC) determinou, em junho deste ano, novas regras e limites para os arranjos e antecipação desses ativos (quando quem detém os direitos sobre um recebível não tem condições ou não quer esperar até que o pagamento seja feito no prazo determinado e antecipa o recebimento deste). Os lojistas que utilizam cartões de débito ou crédito como forma de recebimento têm, com as novas normas, uma gama de opções para antecipar valores. "Agora, o lojista pode ter uma máquina da Cielo e antecipar com a Rede", explica Rafael Sobral, CFO da Blu, fintech brasileira que atua neste mercado.

Além disso, as alterações determinaram que as registradoras de recebíveis, sistemas autorizados e supervisionados pelo BC, atuem como uma interface entre o lojista que deseja obter crédito utilizando seus recebíveis e potenciais financiadores. As informações dos recebíveis são enviadas às registradoras por meio das credenciadoras ou subcredenciadoras escolhidas pelo lojista, as quais estabelecem conexão operacional com as primeiras. "Os dados, agora, concentram-se em um lugar só", diz Sobral. As registradoras, por sua vez, podem disponibilizar a qualquer financiador o acesso a essas informações, de forma simples e padronizada, com o consentimento expresso do lojista.

"A informação era inacessível. Com as regras, os dados vão para uma registradora, que armazena todos os recebíveis", explica Fernando Fontes, CEO da Central de Recebíveis (CERC), uma das três registradoras autorizadas a operar pelo Banco Central. As outras duas são a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) e a TAG, criada pela Stone. Segundo o CEO, esse tipo de empresa já existe no Brasil desde a década de 1990, mas tratava exclusivamente com bancos e instituições financeiras. Agora, com as novas determinações do BC, passou a ser conhecida pela sociedade em geral. Somente em uma semana de setembro, a CERC registrou R$ 88 bilhões em volume de operações, sendo que mais de 90% correspondia a operações de desconto ou antecipação dos recebíveis.

Na visão de Fontes, esses ativos mudaram muito ao longo dos anos, visto que as operações com cartões se potencializaram com a tecnologia e as possibilidades de compra e venda. "Hoje, tem os marketplaces, os aplicativos, as maquininhas e o local físico. E nós registramos todas as transações com cartões no Brasil", afirma. Para ele, esses ativos podem fomentar um mercado importante, configurando-se como uma espécie de "moeda". "Os lojistas podem passar a pagar mercadorias de seus fornecedores com os recebíveis", projeta.