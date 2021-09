CRCRS faz live para celebrar Dia do Contador

Para comemorar o Dia do Contador, o Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS) promove palestra nesta quarta-feira, às 17h, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Impactos e Oportunidades para os Profissionais da Contabilidade. Participam o presidente do Conselho de Administração da Safeweb, Luiz Carlos Zancanella, e a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS, Tatiani Pedrotti.