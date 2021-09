Desdobramentos da tese do século seguem na pauta de discussões no meio tributário

Importante decisão para empresas, definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a chamada "tese do século" (julgamento do RE 574.706) continua no centro de debates entre tributaristas e profissionais contábeis. A última decisão da Corte impediu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incida na base de cálculo para cobrança da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Programa de Integração Social (PIS).

Os ministros entenderam que os efeitos da decisão produzem efeitos jurídicos a partir de 15 de março de 2017, data na qual o plenário considerou que é ilegal a incidência. A exclusão deverá ser aplicada ao valor destacado nas notas fiscais de saída, ou seja, na venda, e não nas notas de entrada, na compra. Os membros do STF consideraram que o ICMS não pode ser classificado como faturamento, que é a base de incidência das contribuições. Porém, movimentos da Receita Federal estão sendo feitos para diminuir a quantidade de créditos gerados e não impactar na arrecadação.

O raciocínio trazido pelo Parecer 10/Cosit da Receita Federal é um desdobramento da tese. De acordo com o documento, como o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins, é legítima a retirada do ICMS da conta dos créditos das contribuições na mesma proporção. Conforme opina o advogado Murilo Girotto, head do Núcleo Tributário no escritório SMN Advogados, essa é uma "carta na mão" da Receita para mitigar a perda da arrecadação de Pis/Cofins.

Estudo elaborado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado Federal, mostra que a decisão do STF pode gerar um impacto de R$ 120,1 bilhões nas contas da União ainda em 2021. A longo prazo, foi estimada a perda de arrecadação de R$ 64,9 bilhões por ano, entre 2021 e 2030. No período, as perdas somariam R$ 648,66 bilhões, conforme levantado pela IFI. De acordo com a vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Nádia Grasselli, "pela lógica e razoabilidade", o entendimento da Receita deveria ser considerado, porém, ainda não há interpretação oficial do STF sobre o tema.

Alguns especialistas acreditam que a interpretação do fisco se trata de uma retaliação. Para Luís Wulff, CEO do Grupo Fiscal do Brasil (GFBR) e do Tax Group, a Receita tenta extrapolar uma interpretação da norma. "A minha orientação técnica aos clientes é seguir a legislação até que exista uma norma que altere a legislação ou até que exista um julgamento que altere essa interpretação", pontua. Segundo Wulff, caso as empresas retirem o ICMS da base de cálculo nas notas de entrada, é possível que sofram consequências no futuro, como autos de infração.

Girotto e Wulff destacam que, agora, após a decisão e modulação do Supremo, não é mais necessário judicializar ações para resgatar créditos. "A partir do julgamento do embargo de declaração, nós estamos recomendando tecnicamente que as empresas podem tomar o crédito da base de cálculo do Pis/Cofins", afirma o CEO do GFBR.