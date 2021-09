Erros e omissões na entrega da ECF podem gerar penalidades para as empresas

As empresas brasileiras deparam-se, neste momento, com o desafio de entregar à Receita Federal do Brasil (RFB) a declaração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, a chamada Escrituração Contábil-Fiscal (ECF). Como regra geral, as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Simples Nacional, devem cumprir tal obrigação. Em razão de sua complexidade e abrangência de dados, bem como das exclusões e inclusões de novos registros e atualizações, o prazo para entrega foi prorrogado este ano para o último dia útil de setembro.

Considerada como uma das mais importantes obrigações acessórias a serem entregues por pessoas jurídicas ao Fisco, a ECF exige que sejam declaradas, além de informações sobre a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dados detalhados sobre sócios, participações societárias, operações de importações e exportações praticadas com o exterior, demonstrações financeiras, entre outros nos Blocos X (Informações Econômicas) e Y (Informações Gerais).

No entanto, a ECF exige atenção dos profissionais de Contabilidade. Erros e omissões podem gerar penalidades às empresas com multas que podem chegar à casa dos milhões de reais. E tanto empresas tributadas pelo lucro real quanto não enquadradas neste critério, correm riscos segundo os artigos 8º-A do Decreto-Lei 1.598/77 e 12 da Lei 8.218/91. Às empresas tributadas pelo lucro real, a não apresentação ou entrega em atraso da ECF implica em multa equivalente a 0,25%, por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, limitado a 10%. Essa multa não poderá ser superior a R$ 100 mil para as empresas que tiveram receita bruta total no ano anterior igual ou inferior a R$ 3,6 milhões. Para as outras empresas, o valor da multa é limitado a R$ 5 milhões.

Já em relação às empresas não enquadradas no lucro real, a aplicação aos que não enviarem a declaração é de 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração. São 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações. Também pode incidir 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% desta.

"Quando se pensa em ECF, geralmente se associa essa obrigação a imposto de renda. Porém, quando se observa a questão das multas, diversas vezes as empresas se assustam", observa Maurício Guimarães, Gerente Sênior da PwC Brasil. "Há limites estabelecidos para a aplicação dessas penalidades, mas uma multa de 5 mil reais é pesada para qualquer contribuinte", acrescenta.