Revisão tributária pode reduzir e recuperar impostos

A reforma tributária, uma das reformas mais complexas atualmente em andamento no Congresso Nacional, vem sendo objeto de discussões acaloradas em torno de muitos pontos considerados polêmicos e até mesmo injustos pelo empresariado nacional e setor produtivo como um todo. E não é sem razão. Sendo o peso da carga tributária, no País, um dos maiores do mundo, os empresários não escondem o receio de que mais impostos se somem aos já existentes em futuro próximo.